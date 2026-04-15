Censuran "ingenioso invento" de Interior para falsa seguridad de la España Vaciada

Miércoles, 15 Abril 2026 15:37

La Asociación Española de Guardias Civiles (A.E.G.G) ha criticado "el ingenioso invento" de Interior para engañar con una falsa seguridad a la España Vaciada.

El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil gastarán cerca de medio millón de euros en montar "telefurgos" para que hagan las veces de cuarteles.

"En el ministerio del Interior se ha instalado el Ingenioso Hidalgo D. Marlaska y los que formamos parte de la Guardia Civil lo acabamos de descubrir. Para solucionar el grave problema de personal que tiene esta Institución, que recordemos tiene bajo su responsabilidad el 80 por ciento del territorio nacional, siendo el cuerpo policial con mayor despliegue territorial, al Ingenioso Hidalgo se le ha ocurrido la idea de gastarse 500.000 euros en equipar furgonetas de la Guardia Civil para que vayan por esos pueblos de la España Vaciada vendiendo seguridad. Primero fueron los guardias civiles de cartón que simulaban coches patrulla para vigilar las carreteras y ahora son las telefurgo las encargadas de suplir la falta de efectivos en seguridad ciudadana", ha censurado en un comunicado.

Una vez más en Interior y en la Dirección General de la Guardia Civil se han esforzado por buscar soluciones "eficientes” a los problemas de personal que tienen un elevado porcentaje de los puestos.

"Puestos que sobreviven con 2 o 3 agentes lo que les impide ofrecer a sus conciudadanos un servicio eficiente y seguro", ha señalado.

Desde AEGC, asociación que engloba todos los empleos y escalas de la Guardia Civil, no entienden que es lo que se pretende mejorar con esta medida que podría considerarse eficiente si viniera dotada de más efectivos pero no es así.

En este sentido, la citada asociación se teme mucho que esta "excéntrica" idea al final será un incremento de funciones para los agentes quienes ya se ven sobrepasados por las dificultades para sacar alguna patrulla por turno y ahora podrían tener que ocuparse de las “telefurgo”.

Un experimento que se va a llevar a cabo, en principio, en Castilla y León y que, "mucho nos tememos", se tratará de un cierre encubierto de aquellos puestos que tienen plantillas inferiores a los cuatro efectivos.

Y desgraciadamente este es un problema que abunda en todas las Comandancias de esta comunidad donde, desgraciadamente para sus pueblos, cuentan con demasiados puestos con 2 y 3 efectivos en León, Palencia, Segovia, Ávila o Valladolid.

"Municipios que pasan días sin ver una patrulla de la Guardia Civil. Municipios a los que ahora les quieren vender como seguridad a las telefurgo. La Guardia Civil tras los pasos de la banca... con el cierre de oficinas físicas y cajeros, a nosotros nos cierran los puestos pero sin reforzar otras plantillas.", ha concluido.