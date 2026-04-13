Martínez asegura que "era muerte anunciada" pacto de PP-Vox para Cortes regionales

Lunes, 13 Abril 2026 14:00

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha afirmado hoy tras conocerse el pacto entre Vox y PP para que el PP presida las Cortes que “era una muerte anunciada” tras el “sainete” y la “escenificación” entre Mañueco y Pollán.

Martínez ha recordado desde Soria, tras renunciar a la Alcaldía de la ciudad tras 19 años consecutivos al frente, que ya había señalado el 15-M por la noche que los carteles electorales de la extrema derecha “habían envejecido muy pronto”, un partido “muy fuerte con los débiles, pero muy débil con los fuertes”.

Tras conocerse el pacto entre PP y Vox para que el PP presida las Cortes, Martínez ha señalado que estamos vivienda “entregas por fascículo”.

Además, ha vuelto a lamentar que los acuerdos entre PP y Vox se cierren desde “despachos de Madrid” entre Abascal y Feijóo y en un “reparto vergonzante” porque “no se habla de las necesidades de Castilla y León”.