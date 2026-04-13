Izquierda Unida reivindica la República en el 95 aniversario del 14 de abril

Lunes, 13 Abril 2026 09:12

Izquierda Unida de Castilla y León conmemora estos días el 95 aniversario de la proclamación de la Segunda República española, reafirmando su compromiso con la paz, la democracia y la justicia social tanto en el conjunto del país como en la Comunidad.

En un contexto internacional marcado por los conflictos bélicos, la organización ha realizasdo hoy un llamamiento a la movilización social en favor de la paz, rechazando el incremento del gasto militar y denunciando los beneficios de la industria armamentística.

En este sentido, ha reiterado su oposición a las guerras, a las agresiones militares y a la presencia de la OTAN y de bases militares extranjeras en territorio español.

Asimismo, Izquierda Unida ha señalado que Castilla y León mantiene importantes deudas pendientes en materia de memoria democrática.

La organización ha exigido el pleno reconocimiento de quienes lucharon por la libertad frente al fascismo y advierte de la gravedad que supone la presencia de fuerzas políticas negacionistas del golpe de Estado y de la dictadura franquista en la definición de los objetivos de la próxima legislatura autonómica.

En este 14 de abril de 2026, Izquierda Unida de Castilla y León quiere reafirmar su defensa de los valores republicanos y su voluntad de avanzar hacia una “República de personas y pueblos libres, iguales y fraternos”.

La organización ha reiterado su compromiso de trabajar de manera unitaria para superar el actual modelo monárquico, al que acusa de responder a intereses de una minoría privilegiada.

El horizonte político de Izquierda Unida pasa, a su juicio, por la construcción de una República que sitúe en el centro la vida de las familias trabajadoras, afrontando los retos sociales, culturales, políticos e institucionales desde el ecologismo, el feminismo y la pluralidad, con la justicia social como eje fundamental.

En este marco, la organización ha defendido el acceso a la vivienda, condiciones de vida dignas y el fin de las desigualdades provocadas por el enriquecimiento de unos pocos a costa de la mayoría, prestando especial atención a los sectores más vulnerables.

Militantes y simpatizantes de Izquierda Unida participan durante estos días en diversos actos conmemorativos en municipios de todas las provincias de Castilla y León, en colaboración con organizaciones republicanas y asociaciones de memoria histórica.

El objetivo compartido es no solo reivindicar los logros de la Segunda República, sino avanzar hacia la consecución de una Tercera República en España.

Izquierda Unida ha subrayado que la República debe configurarse como un proyecto de mayorías sociales, capaz de dar respuesta a las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía, y ha reafirmado su compromiso con la construcción de una Comunidad y un país más justos, democráticos y solidarios.