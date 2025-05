Encuesta sobre elecciones autonómicas: El PP de Mañueco, al alza; el PSOE de Martínez, a la baja

Lunes, 05 Mayo 2025 17:10

El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco, de celebrar ya elecciones autonómicas, mejoraría sus resultados y estaría cerca de la mayoría absoluta, mientras el PSOE de Carlos Martínez empeora sus resultados.

Así lo asegura la encuesta de Sigma Dos que ha publicado este lunes El Mundo.

El PP ganaría con un margen más amplio que el conseguido en 2022.

En febrero de 2022 se quedaron en el 31,4 por ciento del escrutinio y ahora subirían hasta el 35,8 por ciento, lo que les permitiría pasar de 31 a una horquilla de 36 a 38 procuradores en el Parlamento autonómico.

Con ello estarían cerca de la mayoría absoluta, fijada en 41 escaños en las Cortes regionales.

La mejoría en los resultados del PP de Fernández Mañueco llegaría por la desaparición d Ciudadanos, que consiguió un 4,5 por ciento del escrutinio en las elecciones de 2022, y en la caída significativa de Vox, que perdería un cuarto de su electorado, al pasar del 17,6 al 13,2 por ciento en intención de voto, según la encuesta publicada por El Mundo.

Los partidos minoritarios del actual Parlamento regional seguirían teniendo representación en la próxima legislatura, incluido Soria ¡Ya!.

La encuesta apunta que Unión del Pueblo Leonés mantendría sus tres escaños pese a caer del 4,3 por ciento al 3,7 por ciento.

Y Soria Ya bajaría su apoyo en las urnas pero mantendría uno o dos procuradores, de los tres que tiene en la actual legislatura.

Por Ávila podría mantener su representante o quedarse fuera de las Cortes regionales.

Si estos datos se convierten en realidad, Mañueco podría gobernar buscando el apoyo de estos partidos minoritarios y dejando a un lado a Vox.

El PSOE peor

En la margen izquierda del espectro ideológico, la encuesta no apunta grandes cambios, aunque sí son significativos.

El PSOE, ahora con Carlos Martínez al frente, no sólo no lograría mejorar los resultados, sino que caería por debajo del 30 por ciento –no pasaría del 29,2 por ciento – y repetiría sus 28 procuradores o incluso perdería uno.

Podemos, por su parte, lograría una importante mejora: en una región en la que Sumar no estuvo en 2022 –la coalición no se había creado aún– y no parece que vaya estar en las próximas elecciones, el partido morado concurriría de la mano de IU y pasaría del 5,1 por ciento a un 7,1 por ciento.

Mientras que ahora tienen un único representante –su líder, Luis Fernández– de cumplirse el pronóstico pasaría a dos o tres.

La encuesta ha contado con una muestra de 1.200 entrevistas que se realizaron desde el 9 hasta el 25 de abril.