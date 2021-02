El PSOE no descarta presentar moción de censura

Lunes, 22 Febrero 2021 14:12

La secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez, se afirmado hoy que su partido no ha tenido “nunca” encima de la mesa la posibilidad de presentar una moción de censura pero, ahora, dado el devenir de los acontecimientos, “no la descarta”.

Así lo ha señalado Sánchez, quien ha recordado que Castilla y León tiene en el peor momento de la historia el “peor” gobierno en la Junta de Castilla y León con un presidente “que no escucha y que miente y asistido por un vicepresidente buscabroncas e incapaz de no hacer otra cosa que buscar problemas y polémicas”.

Por eso, tras recordar que “es conocido” que “no hay ni un solo colectivo que no esté enfadado y pidiendo su dimisión” y que “es conocido que ni en sus partidos les soportan”, Sánchez ha invitado a Ciudadanos a reflexionar sobre su apoyo al PP en la Junta.

Frente a ellos, ha asegurado, “los socialistas estamos preparados como el primer día en el que los castellanos y leoneses decidieron otorgar la confianza a nuestro proyecto”.

“Seguimos preparados para hacernos cargo de la situación política de Castilla y León, para resolver sus problemas pero, sobre todo, para darle esperanza a esta tierra después de esta situación de degradación democrática”, ha remarcado.

“Nuestra prioridad no ha sido nunca la moción de censura, nunca la hemos tenido encima de la mesa, pero en este momento, hay hechos objetivos y graves encima de la mesa”, ha señalado, para citar, por ejemplo, que la Junta “ha volado todos los consensos” y cuenta con un presidente investigado por presuntas irregularidades en el proceso de primarias.

“¿Descartamos la presentación de una moción de censura ante la degradación democrática? No lo descartamos, pero no depende solo de los socialistas, lo que vamos a hacer es trabajar por y para Castilla y León”, ha sentenciado.

Y es que, según Sánchez, a pesar de la lealtad mostrada por el PSOE antes y durante la pandemia, solo ha recibido “soberbia” por parte de la Junta, “mientras asistíamos a cómo se denigraba la calidad democrática” donde, recordó, los únicos que se han dedicado a presentar mociones de censura en los ayuntamientos han sido ellos.