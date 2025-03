CSIF lamenta que la administración no sea capaz de parar las agresiones a sanitarios

Martes, 11 Marzo 2025 15:07

CSIF ha lamentado hoy, en vispera del 12 de marzo, Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios, que la Junta no sea capaz de parar las agresiones a sanitarios. En el último mes se han registrado al menos setenta en Castilla y León.

Cinco años después de la llegada del Covid a España, “la administración no es capaz de contener las agresiones a los profesionales de la Sanidad”, ha censurado CSIF.

En el último mes, los delegados de este sindicato han tenido información de más de 70 agresiones en Atención Primaria y hospitales -la mayoría verbales- en la sanidad de Castilla y León, “mientras estamos a la espera de que el Observatorio de Agresiones de la Junta dé a conocer datos oficiales de 2024, que ya los está retrasando”.

CSIF no sabe cuántas de estas agresiones han terminado en denuncias, puesto que los profesionales “muchas veces, o incluso la mayoría de ellas, prefieren no denunciar, debido a lo farragoso de los trámites burocráticos y la falta de protección a los profesionales frente a los usuarios. Y las agresiones habrán sido más, porque seguro que no nos enteramos de todas”.

El sindicato ha reclamado a la Junta “más medidas de protección” para los trabajadores de Sacyl, “las adoptadas son insuficientes, y hay que empezar por reforzar e incrementar las plantillas para normalizar y mejorar la calidad de la asistencia, para facilitar la reducción de listas de espera y distensionar la ansiedad de pacientes y familiares”.

En Ávila, CSIF tiene conocimiento de 3 casos de agresión en el último mes; en Burgos 8, a 7 médicos y una enfermera; en León 9, a dos médicos, 4 enfermeras y 3 TCAE; en Palencia un TCAE; en Salamanca 6, a 3 médicos, una enfermera y 2 TCAE ; en Segovia a 8, a 2 médicos, 2 enfermeras, un TCAE y 3 celadores; en Soria a un médico de centro de salud, y el agresor fue detenido; en el área de Valladolid Oeste 9 agresiones, a 2 médicos, una enfermera, 4 TCAE, un celador y una auxiliar administrativa; en el Área de Valladolid Este 19, a 3 médicos, 11 enfermeras, 1 TCAE, 4 celadores; y 10 agresiones en Zamora, a 6 médicos y 4 enfermeras.

Ante “este panorama”, y coincidiendo con la celebración el 12 de marzo del Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios, CSIF ha exigido a la Junta una revisión del plan integral contra la violencia, acoso y agresiones en el ámbito de la Sanidad.

También ha pedido un Protocolo Nacional Unificado de Agresiones, con directrices claras de prevención y actuación, en todo el Sistema Nacional de Salud.

Entre otras medidas necesarias, está el despliegue del ‘botón del pánico’, que es un sistema de alerta rápido y eficaz.

Se tiene que aceptar el reconocimiento legal de autoridad al profesional sanitario; la agilización de órdenes de alejamiento para proteger a los sanitarios agredidos; reforzar la seguridad en los centros de salud y hospitales; endurecimiento de las penas a los agresores; apoyo psicológico gratuito a las víctimas; formación en prevención y gestión de conflictos; o la creación de un observatorio nacional de agresiones.

CSIF ha resaltado algunos datos alarmantes, como las 16.558 agresiones reconocidas por el Ministerio de Sanidad durante 2024 en toda España, la cifra más alta desde 2017.

Se estima que el 50 por ciento de las agresiones no son comunicada, ha advertido CSIF, que ha indicado que el 75 por ciento de las víctimas son mujeres.

El 84 por ciento de las agresiones son verbales y un 16 por ciento son físicas; y el 33,19 por ciento de los profesionales agredidos son médicos, el 26,68 enfermeras, un 14,1 por ciento administrativos y un 4% celadores, según CSIF.