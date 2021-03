Críticas sindicales a subida de sueldo a enfermería

Domingo, 21 Marzo 2021 16:06

CSIF y CC.OO. han criticado el acuerdo al que ha llegado la Consejería de Sanidad con SATSE para incrementar la retribución del complemento específico de enfermería.

CSIF ha exigido este domingo a la Consejería de Sanidad que explique y aclare el alcance real de su decisión de incrementar la retribución del complemento específico de enfermería, y le ha urgido a abordar y concretar un acuerdo global para todos los colectivos del personal de Sacyl, que están realizando el mismo sacrificio en la pandemia, y que sufren problemáticas laborales similares.

“La reacción no se ha hecho esperar, y ya ha provocado el enfado e indignación entre diversas categorías de trabajadores de Sacyl. El ambiguo y confuso anuncio de incremento salarial al personal de enfermería de Sacyl, sin detallar cantidades, ha enfrentado al conjunto de estos profesionales de distintas administraciones (que las enfermeras sociosanitarias o de educación también son plantilla de la Junta). Asimismo, puede haber agravios o discriminaciones dentro del propio colectivo de enfermería de Sacyl, entre enfermeras de Atención Primaria, de emergencias y de atención especializada”, según CSIF, que ha urgido y reiterado la necesidad de negociar un acuerdo global para los más de 42.000 trabajadores de Sacyl, de ellos 8.000 en Atención Primaria y 25.000 en Atención Especializada.

CSIF se pregunta si va a pedir la Consejería de Sanidad algo a cambio del incremento del complemento específico, que se ha anunciado a bombo y platillo, pero del que no se ha publicado oficialmente nada, más que la foto de la escenificación.

En este sentido ha recordado que en la foto estaba el vicepresidente y consejero de Transparencia, Francisco Igea, que debe dar a conocer el texto completo del acuerdo.

CSIF ha lamentado que el vicepresidente Igea y la consejera Casado “lo hayan vuelto a hacer, hayan repetido el gravísimo error del decretazo sanitario, que ha llevado a nuestra organización a acudir al Tribunal Supremo, volviendo a gestionar de una manera nefasta, unilateral, impositiva, arbitraria o caprichosa, hiriendo la profesionalidad, aumentando la frustración laboral y manipulando los derechos de los empleados de Sanidad. Han vuelto a dinamitar el ambiente negociador con las organizaciones sindicales. Este sindicato independiente va a estar muy vigilante ante nuevas ocurrencias que la Junta quiera escenificar”.

“Una de dos; o no han entendido que es esto de la gestión y de la negociación en la política; o -incomprensiblemente- tienen como objetivo provocar un enfrentamiento y un choque de trenes, entre la administración y los trabajadores, con consecuencias impredecibles en la Sanidad de Castilla y León”, ha lamentado CSIF.

Desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Castilla y León tampoco dan crédito, según ha señalado, al comunicado realizado por la Consejera de Sanidad el pasado viernes, 19 de marzo, en el que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, anunció que había firmado un acuerdo de salida de huelga con el sindicato FSES-SATSE, por el que se compromete a un supuesto incremento del complemento específico de las y los enfermeros de Sacyl.

"Y decimos supuesto porque, hace una semana, se aprobaban las retribuciones para las y los empleados públicos de Castilla y León y la Consejería de Sanidad no propuso ningún tipo de mejora para el personal de Sacyl. Lo único que han recogido dichas retribuciones es la subida del 0.9% para todos los empleados públicos tras haberlo solicitado CCOO y el resto de organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Empleados Públicos de Castilla y León. Por lo que tenemos serias dudas de la viabilidad de la puesta en marcha de este compromiso", ha asegurado.

"La Consejería de la transparencia, la del cambio, la de poner en valor la labor de todos los profesionales sanitarios como decía entre lágrimas la Consejera el pasado 27 de abril de 2020… esa misma ha sido la que ha firmado a hurtadillas un compromiso para una categoría, sin tener en cuenta el conjunto de los profesionales de Sacyl; propiciando el desencanto y la decepción de las y los trabajadores de Sacyl", ha lamentado CC.OO.

CC.OO ha señalado que las propias enfermeras les han dicho que esto no es lo que quieren.

"No quieren recibir migajas a costa de sus compañeros, no quieren que les enfrenten con quienes trabajan codo con codo cada día, no quieren que no se reconozca el valor del trabajo en equipo, imprescindible para que nuestro sistema de salud funcione", ha reiterado.

Desde CCOO han considerado que la Consejería de Sanidad debe afrontar de manera seria las necesidades del Servicio de Salud para dar respuesta a las verdaderas necesidades de profesionales y de la ciudadanía.