Sigue desaparecido joven soriano

Martes, 12 Diciembre 2023 15:59

El operativo de búsqueda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Soria para localizar al joven soriano desaparecido en la noche del pasado domingo sigue sin dar resultados, según ha confirmado este martes la Subdelegación del Gobierno.

El joven, de 21 años, se llama Raúl Tierno Elvira, y es de complexión normal, con 1,80 metros de estatura y pelo y ojos negros.

La familia del desaparecido interpuso la correspondiente denuncia en la Comisaria de la Policía Nacional en la madrugada del domingo al lunes, momento en comenzó el dispositivo de búsqueda de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El dispositivo, con diferentes patrullas operativas, se extiende por el entorno de la ciudad de Soria, en batidas radiales para buscar en varias direcciones en el término de Soria.

A la búsqueda se han sumado los Bomberos de Soria que han rastreado el cauce del río Duero mientras la Policía Local está supervisando naves abandonadas.

En el momento de la desaparición, el joven llevaba un pantalón de chándal, chaqueta azul y zapatillas blancas y gafas azules.

El padre de Raúl Tierno Elvira, ha manifestado este martes en Onda Cero Soria que "no hay pistas" y "no se sabe nada" del paradero de su hijo y que no encuentra explicación porque "no ha habido ningún suceso" que haya podido desencadenar los hechos, aunque ha reconocido que tenía "ciertos problemas" pero no para llegar a este punto, según la familia y la psicóloga que le atendía, ya que "llevaba una temporada que estaba mejor".

Cualquier persona que pueda tener algún dato sobre su paradero puede prestar su ayuda llamando al número telefónico de la Policía Nacional, el 091 y en la web de lasociación SOS Desaparecidos se han facilitado también dos números de teléfono: 649 952 957 y 617 126 909.