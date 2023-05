Retirado proyectil de Guerra Civil encontrado en desván

Sábado, 27 Mayo 2023 09:55

La Guardia Civil de Soria ha retirado un proyectil de la Guerra Civil hallado en un desván en el Burgo de Osma.

El pasado 23 de mayo un vecino de El Burgo de Osma comunicó al Puesto de la Guardia Civil de la citada localidad, que recientemente había adquirido en propiedad un inmueble antiguo y realizando labores de limpieza del mismo había encontrado en el desván lo que pudiera ser un artefacto explosivo, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Se activó el Equipo de Búsqueda y Localización de Explosivos (EBYL) de la Comandancia de Soria, comprobó que se trataba de una bomba de aviación SC 50 de procedencia alemana, de las utilizadas durante la Guerra Civil Española y al no tener la certeza de que contenga su carga o no, tras tomar las medidas oportunas de seguridad se dio aviso a GEDEX de Guardia, de la Comandancia de Burgos quienes una vez in situ, confirmaron la carencia de espoleta y de carga explosiva, retirando el artefacto y llevándolo a sus dependencias para estudio.

Esta bombas fueron utilizadas por la Legión Condor alemana., fuerza de intervención mayoritariamente aérea que el III Reich envió en ayuda de las fuerzas de Franco para luchar en la guerra civil española.

Con la vista puesta en retomar las operaciones en torno a Madrid, el grueso del componente aéreo de la Legión Cóndor se trasladó a mediados de noviembre de 1937 al aeródromo de La Rasa, a 7 kilómetros del Burgo de Osma, mientras su cuartel general quedo establecido en Almazán.

Esta ubicación en tierras sorianas no fue fruto del azar sino que presentaba varias ventajas a la unidad alemana.

Desde esta localización se podría cubrir tanto el frente de Madrid como el de Aragón, estaba relativamente próxima a Burgos y disponía del vital apoyo logístico que le proporcionaba la estación de ferrocarril anexa al campo de aviación.

Ante hallazgos de este tipo de artefactos, la Subdelegación del Gobierno ha recordado que hay que tratarlos siempre con extrema precaución porque a pesar del tiempo que puede haber transcurrido desde su fabricación conservan totalmente su poder destructivo, por lo que en caso de localizar alguno no lo manipulen y avisen inmediatamente a la Guardia Civil.