El TSJCyL confirma pena de seis años por agresión sexual a adolescente

Miércoles, 05 Junio 2024 14:17

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha confirmado la pena de seis años de prisión a un hombre por un delito de agresión sexual a una adolescente de 16 años, en un pueblo de la provincia de Soria, tras rechazar el recurso de apelación presentado por el acusado.

Además, la citada sala impone al acusado la expresa imposición de las costas de esta segunda instancia, incluidas las causadas por la acusación particular, y contra esta sentencia cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

“No puede hablarse de infracción del principio de presunción de inocencia, a la vista de las pruebas de cargo con que se ha contado, que son suficientes para fundar una sentencia condenatoria, pero es que, además, en absoluto puede hablarse de error en la valoración de la prueba testifical de la víctima de los hechos”, se puede leer en la sentencia del TSJCyL.

En este sentido no comparte el alegato de la parte recurrente cuando afirma que, en el presente supuesto, existe una ausencia de prueba directa, suficiente y categórica de la autoría por parte del acusado de los hechos imputados, ya que, al contrario, existe prueba directa, que no es otra que la declaración de la víctima denunciante, la cual reúne los parámetros o requisitos exigidos jurisprudencialmente para verificar su fiabilidad.

“En cuanto a la falta de credibilidad subjetiva de la víctima, lo que se alega en el recurso no pasa de ser una pura insinuación carente de prueba y de toda lógica. Es solo la manifestación puramente defensiva del acusado, que parece referirse a que era la mujer la que le

perseguía y buscaba una relación con él, lo que el mismo rechazaba, de manera que la denuncia de unos hechos pretendidamente falsos sería una especie de venganza”, argumenta la sentencia.

Para el tribunal esta alegación carece de toda prueba y contrasta con lo que manifiesta la mujer, que ha afirmado en el juicio oral que en todo momento ella no consintió ni quería tener contacto sexual con el acusado, no solo porque no era esa su voluntad, sino porque además manifiesta mantener una relación de tipo homosexual con otra chica.

La agresión sexual ocurrió en la noche entre el 2 al 3 de enero de 2021 cuando el acusado se encontraba celebrando junto otras personas, entre ellas la víctima, la fiesta de cumpleaños de su hermano, en el domicilio de sus padres, en una vivienda de un pueblo soriano.