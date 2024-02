Soria encabeza pérdida de autónomos en enero

Viernes, 02 Febrero 2024 17:28

Como viene siendo tradicional, enero arranca con un importante descenso de autónomos en la región, concretamente 1.150 trabajadores por cuenta propia menos, lo que se traduce en 38 autónomos menos cada día. Soria encabeza la pérdida de autónomos en la región.

En España, el RETA pierde en total 16.949 autónomos en un mes, según los datos ofrecidos hoy por la Seguridad Social. (ver tabla a continuación).

“La situación del colectivo de autónomos en Castilla y León es realmente complicada. Por ello pedimos a las instituciones que abran los ojos y se sensibilicen con el colectivo. Castilla y León sigue perdiendo autónomos. Todas las provincias pierden y lo hacen las principales actividades de la región”, ha apuntado Leticia Mingueza, presidenta de ATA Castilla y León.

Las cifras de paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo en la región arrojan también registros negativos con el aumento del número de parados en 3.461 personas en el mes de enero, lo que supone un aumento del 3,1 por ciento en términos porcentuales, porcentaje muy superior al aumento del 2,2% registrado, de media, en España.

“El entorno socio político, la falta de confianza y de inversión empresarial, el aumento de costes están pasando factura al empleo tanto en Castilla y León como en el conjunto de España. Por eso es importante no poner zancadillas, no poner más trabas, no poner en marcha medidas que están lastrando el mantenimiento empresarial y del empleo. Es importante crear un entorno de confianza, de seguridad jurídica donde se aliente la inversión y donde crear empleo sea mucho más ágil y se pueda mantener el ritmo”, ha añadido la presidenta regional de ATA .

Soria, la provincia más afectada por la pérdida de autónomos

El RETA ha perdido en el último mes en Castilla y León 1.150 cotizantes autónomos y teniendo las nueve provincias castellano y leonesas pérdida de cotizantes autónomos durante el mes de enero .

Así, Soria es la provincia más afectada por la pérdida de autónomos, que ha perdido en un solo mes el 0,9% de sus autónomos, lo que en términos absolutos se tradujo en 65 autónomos menos.

En el otro extremo se situaron Salamanca y Valladolid, ambas con un descenso del -0,5% de sus cotizantes autónomos.

“Es importantísimo apoyar a los autónomos y eso incluye mantener la tarifa plana a autónomos de zonas despobladas, de la que se pueden beneficiar los autónomos y emprendedores sorianos, provincia que muestra la necesidad de medidas como esta tarifa plana. Quitarla es un auténtico mazazo para el colectivo. Esperamos que realmente, como ha anunciado la ministra de Seguridad Social, se incluya una partida presupuestaria en los presupuestos de 2024 y que sea retroactivo a los que se han dado de alta el 1 de enero. La provincia pierde autónomos… hagamos que sea algo más sencillo para los que se den de alta. Generemos riqueza”, ha señalado Leticia Mingueza.