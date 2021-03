Silvia Aceña: "seguimos cayendo en el mismo error"

Lunes, 15 Marzo 2021 10:31

Silvia Aceña, enfermera de profesión y Secretaria Provincial de SATSE Soria, fue de las primeras personas en ser ingresadas por coronavirus en el hospital Santa Bárbara de Soria. Un año después, recuerda su experiencia y reclama concienciación a la sociedad para doblegar esta pandemia.

Aceña comenzó a primeros de marzo de 2020 a tener fiebre alta pero en ningún momento pensó que pudiera ser el coronavirus, que empezaba a ser la noticia principal en los informativos, porque no había estado expuesta.

Aceña, que acaba de completar este fin de semana la vacunación, ha explicado que un año después de su ingreso hospitalario la pandemia tiene más certidumbres, frente a la situación de inseguridad que le tocó vivir.

"No sé conocía la enfermedad, no había medios, no había EPIs suficientes, hubo que cambiar todo el hospital... Ahora contamos con los medios y ya se va conociendo algo más de la enfermedad, aunque todavía se desconoce el tratamiento. Por lo menos ahora contamos con las vacunas, que es en lo que tenemos que confiar", ha resaltado.

Aceña ha señalado que las vacunas son la gran esperanza y ha recomendado a toda la población que se la ponga, aunque tenga paciencia, "porque va lento".

"Nos hubiera gustado poder vacunar de manera masiva y tener toda la población vacunada, pero no es posible. Las vacunas llegan con cuentagotas. Espéremos que con la vacuna de Jhonsson se pueda avanzar un poco más y al tratarse de una sola dosis se pueda vacunar masivamente", ha deseado.

Aceña ha recordado que vivió el coronavirus como paciente y comprobó el buen trato de sus compañeros enfermeros, a los que agradece "el estar viva".

"Parece mentira que la gente conozca lo que hay que hacer y no lo llevemos a cabo. Seguimos cayendo en el mismo error; es lo peor que puede pasar. Parece que estamos incumpliendo y hay muertos todos los días, y no sólo gente mayor, sino también jóvenes", ha recalcado.

Además ha reconocido su temor ante la llegada de las vacaciones de Semana Santa, por lo que ha pedido a todos que cumplan la normativa.