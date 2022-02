Sánchez: "O cambio real o abrazo del oso PP-Vox"

Miércoles, 09 Febrero 2022 21:52

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), ha insistido en el acto electoral en Soria en que el proceso electoral en Castilla y León abre dos opciones: “O el cambio real con Luis Tudanca o lo que ha denominado como el abrazo del oso del PP y la ultraderecha de Vox”.

El secretario general del PSOE ha destacado el acuerdo que eleva la remuneración mensual mínima a mil euros, suscrito con el acuerdo de los sindicatos aunque sin la aprobación de la patronal. Según Sánchez, este ejemplo representa un “debate” sobre cómo actuar con los salarios dignos, las pensiones o el empleo.

“Esa es la diferencia entre el PSOE o entre PP y Vox, lo demás es ruido. Y se decide el 13 de febrero”, ha apelado.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP), decidió adelantar las elecciones y ha asegurado que “no lo hizo preocupado por Castilla y León sino en beneficio del PP”.

El anticipo, no obstante, es una “oportunidad de cambio real”, según Sánchez, quien ha apreciado el pulso entre un “abrazo del oso del PP y la ultraderecha de Vox y el cambio con el PSOE de Tudanca, el único que habla de los problemas y el futuro de esta tierra”.

“Si a Soria no le va bien, a España no le va bien, y si a España no le va bien, a Soria no le va bien”, ha asegurado Sánchez, que ha recordado las dos elecciones de 2019, saldadas con la coalición del PSOE con Unidas Podemos y el auge de la ultraderecha, y su investidura en enero de 2020.

Así, ha reivindicado los pactos de Gobierno, como el que presumiblemente deberá hacer Tudanca si le dan las cifras para llegar a la Junta.

“Hablamos del reto demográfico, la necesidad de descentralizar el Estado porque hay que repartir el crecimiento y la igualdad de oportunidades”, ha exhortado sobre una cuestión esencial en Castilla y León y el medio rural.

Sánchez ha cargado contra la “oposición negacionista” del PP de Pablo Casado, ha ironizado con las fotos de este “con todo tipo de faunas” y le ha acusado de no enorgullecerse de la vacunación contra la covid-19 con vaticinios que no se cumplieron.

Sánchez ha expresado “respeto” a las demás candidaturas, en referencia a la España Vaciada o Soria ¡Ya!, y ha presentado al PSOE como único garante de las “transformaciones” que abre esta nueva época.

“Se puede salir de las crisis avanzando en derechos y libertades, otros abandonaron lo público y recortaron pensiones”, ha aseverado Sánchez, en alusión a la gestión de Mariano Rajoy.