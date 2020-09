Piden resolver 9 expedientes BIC con décadas de espera

Lunes, 28 Septiembre 2020 12:41

El procurador socialista Ángel Hernández ha demando este lunes a la Junta de Castilla y León que resuelva nueve expedientes incoados desde hace décadas para ser declarados Bien de Interés Cultural (BIC) en la provincia de Soria, entre ellos el Palacio Municipal de Ágreda o la ermita de San Saturio.



Hernández, que defenderá mañana en la comisión de Cultura y Turismo de las Cortes regionales una PNL (Proposición No de Ley) para instar a la Junta de Castilla y León a tomar las medidas para resolver los expedientes BIC en la provincia, ha recordado que el Palacio Municipal de Ágreda lleva 47 años esperando su aprobación, mientras que la ermita de San Saturio, "un emblema para la ciudad y la provincia", acumula 41 años.

Hay otros monumentos como "La Monjía" en Fuentetoba cuyo expediente fue incoado en 1995; la iglesia de Nuestra Señora de La Asunción de Borobia incoado en 2009, la iglesia de San Bonifacio situada en Garray y la iglesia de Chavaler desde 1982, el Palacio de la Audiencia de Soria desde 1983, y la Torre de las Senda situada en Alcubilla de las Peñas incoada desde mayo de 1983.

En la categoría de zona arqueológica se encuentra el yacimiento de Los Tolmos ubicado en Caracena cuyo expediente fue incoado en noviembre de 1980.

"No puede ser que a Junta de Castilla y León lleve más de 40 años para resolver expedientes administrativos para la declaración de BIC", ha lamentado Hernández.

La figura de Bien de Interés Cultural es fundamental para la conservación y el mantenimiento de los bienes históricos de la comunidad autónoma y de la provincia de Soria, también "para ayudar a los propietarios que tienen los bienes ,que puedan acogerse a diferentes ayudas para conservarlos, mantenerlos y modernizarlos".

El procurador soriano ha explicado que la Junta de Castilla y León se está escudando en el cambio de la ley de patrimonio en el año 2002, donde se contempla que cualquier expediente BIC que no se resuelva en dos años se entiende como resuelto positivamente y es por ello que algunos quedaron en un limbo administrativo y nunca se han resuelto.