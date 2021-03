Más de 3.000 personas necesitan diálisis o trasplante

Jueves, 11 Marzo 2021 07:21

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Riñón, que se celebra mañana jueves 11 de marzo, la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) ha realizado un llamamiento a la sociedad sobre el crecimiento que la Enfermedad Renal Crónica (ERC) viene experimentando en los últimos años, y la importancia de la promoción de la salud renal como la mejor medida de prevención.

El vídeo de la campaña puede verse en este enlace https://youtu.be/LdtZ-9cs21k

En concreto, lejos de parar su progresión, la Enfermedad Renal Crónica continúa creciendo en España, donde su prevalencia ya alcanza las 1.367 personas por millón de población (pmp), con más de 64.000 personas que se encuentran en Tratamiento Renal Sustitutivo (TRS), para reemplazar la función de sus riñones, es decir, en tratamiento de diálisis o trasplante.

De hecho, la ERC ha crecido un 30 por ciento en nuestro país en la última década, y de continuar su ritmo actual de crecimiento se convertirá en la segunda causa de mortalidad en nuestro país en pocos años.

En concreto, su prevalencia creció un 3,5 porciento en 2019, último año disponible según los datos del Registro Español de Enfermedades Renales (REER), fruto de la colaboración entre la S.E.N., la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y los Registros Autonómicos de Enfermos Renales.



Además, se siguió experimentando un incremento de la incidencia (nuevos casos), pasando de las 147,3 personas por millón de población a las 152, un 2,5% más. Es decir, más de 7.100 personas con enfermedad renal iniciaron diálisis o trasplante en España en 2019, la mayoría hombres (67%).



Estos datos muestran que Castilla y León se sitúa muy por debajo de la media nacional en el impacto de la enfermedad renal en sus fases avanzadas, con una prevalencia que alcanzó en 2019 los 1.283 pmp. Asimismo, la media anual de nuevos casos inferior a la media nacional, con 134 pmp frente a los 152 pmp de la media nacional, con un descenso del 6% con respecto a 2018.



A pesar de estos datos mejores que la media, la Enfermedad Renal Crónica sigue creciendo en Castilla y León y ya son más de 3.000 las personas que precisan Tratamiento Renal Sustitutivo (TRS), es decir, diálisis o trasplante.



Este aumento de la prevalencia e incidencia de la ERC se relaciona con factores de riesgo como la diabetes y la enfermedad cardiovascular (responsables del 50% de los casos), la obesidad, la hipertensión arterial o el tabaquismo, muchos de los cuales podrían prevenirse con la adopción de unos hábitos de vida saludables, que permitirían frenar su avance.

A ello hay que sumarle que es una enfermedad que presenta síntomas poco reconocibles en sus estadios iniciales, y que cuenta con una tasa de infradiagnóstico que supera el 40 por ciento.

Además, la tasa de mortalidad de los pacientes en Tratamiento Renal Sustitutivo se sitúa en un 8 por ciento, y en 2019 fallecieron 5.000 personas, es decir, 14 personas al día.



A este preocupante panorama se ha venido a sumar en 2020 el impacto de la Covid-19, que se ha cebado de forma especial con estos pacientes.

En España la tasa de contagio de los pacientes en Tratamiento Renal Sustitutivo ha alcanzado un índice del 5 por ciento -más alto que la población en general-, y una tasa de mortalidad superior al 25 por ciento del total de pacientes en TRS contagiados, que, en el caso de los pacientes en hemodiálisis, los más afectados, asciende aún más hasta llegar al 30 por ciento.

La vulnerabilidad de estos pacientes se ha demostrado muy alta debido a la imposibilidad del distanciamiento y confinamiento social, y la necesidad de desplazarse a los centros sanitarios varias veces a la semana para acudir a las sesiones de terapia renal.



De ahí que la Sociedad Española de Nefrología, junto a la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), y otras sociedades científicas y médicas como la Organización Nacional de Trasplante (ONT), la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN), han aprovechado la celebración del Día Mundial del Riñón para poner en marcha una campaña protagonizada por pacientes y celebridades del ámbito cultural, social y político que tiene como objetivo mandar a la sociedad un mensaje de alerta sobre el crecimiento de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en nuestro país, y concienciar sobre el manejo eficaz de los síntomas de la enfermedad y el empoderamiento del paciente, a la vez que insistir en la importancia del cuidado de la salud de los riñones para la prevención y detección precoz de este tipo de enfermedades.



En ella participan, entre otros, el actor y director Jose Corbacho -que es paciente trasplantado renal-, el chef Martín Berasategui, el cantante Pablo Milanés (también trasplantado de riñón), los deportistas Alfonso Reyes (ex jugador de baloncesto) y Lourdes Mohedano (ex gimnasta rítmica y subcampeona olímpica), y el presidente de la Comunidad de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.





Consejos para una buena salud renal

Con motivo de la campaña del Día Mundial del Riñón, la S.E.N., junto al apoyo de ALCER, SEDEN, ONT, la Asociación Española de Nefrología Pediátrica (AENP) y las sociedades de Atención Primaria SEMERGEN, SEMFYC Y SEMG también está difundiendo diferentes materiales informativos, disponibles en www.senefro.org, con información general sobre la salud renal, así como ocho reglas de oro para recudir el riesgo de tener Enfermedad Renal Crónica, que son las siguientes:



1. Mantente en forma, estate activo

2. Sigue una dieta saludable

3. Comprueba y controla tu nivel de glucosa en sangre

4. Comprueba y controla tu presión arterial

5. Mantén una ingesta de líquidos adecuada

6. No fumes

7. No te automediques ni tomes anti inflamatorios ni analgésicos regularmente si no te los indica tu médico

8. Comprueba tu función renal si tienes uno o más factores de “alto riesgo”, por ejemplo, si tienes diabetes, hipertensión u obesidad