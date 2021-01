Martínez: "Mañueco tiene que liderar combate frente a Covid"

Viernes, 22 Enero 2021 13:11

El alcalde de Soria, Carlos Martínez (PSOE), ha reclamado este viernes al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que convoque una reunión urgente y extraordinaria del Consejo Territorial para consensuar las medidas a aplicar frente a la Covid 19.



Martínez, en la rueda de prensa celebrada este viernes después de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Soria, ha requerido a Mañueco que convoque de forma urgente al Consejo Territorial, en el que están representados los alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes y los presidentes de las diputaciones, con el fin de mejorar la comunicación y la adopción de medidas, "los más consensuadas posibles", para combatir la tercera ola del Covid en la Comunidad.

En este sentido ha señalado que la comunicación sobre la pandemia y las medidas que adopta la Junta debe ser en el Consejo Territorial, "porque para eso están las instituciones", y no estar de forma permanente escuchando las comparecencias del vicepresidente del Gobierno regional, Francisco Igea.

""Necesitamos ese Consejo Territorial para que se nos informe de la situación real que atraviesa la sociedad de Castilla y León y se adopten las medidas necesarias, de confinamiento o restricción, y también de apoyo a sectores fundamentales", ha declarado.

Martínez ha señalado que están echando en falta este procedimiento y el liderazgo de Fernández Mañueco en la gestión de la crisis sanitaria en la Comunidad.

"Escucho las criticas del presidente de la Junta de que falta cogobernanza con el Gobierno de España, pues aplíquese el cuento", le ha pedido Martínez a Fernández Mañueco.

El alcalde de Soria ha subrayado que los gobiernos locales han apoyado y reforzado, "desde el minuto uno", las medidas que la Junta ha puesto en marcha y han puesto a disposición todos sus recursos para combatir la situación sanitaria.

Martínez ha asegurado que las recomendaciones no pueden ser la línea para trabajar entre las corporaciones y la Junta.

"La Junta tiene que asumir la responsabilidad y ejercer el liderazgo que no está teniendo en el combate de la pandemia. Estoy echando en falta un señor Mañueco, más allá de la vicepresidencia de la Junta, que ejerza de presidente de la Comunidad, asuma la responsabilidad y busque el consenso con todos los gobiernos locales que estamos con la mano tendida para colaborar", ha sentenciado.

La petición del alcalde socialista llega unos días después que el Partido Popular haya pedido liderazgo al Gobierno ante el pico de casos de Covid y haya exigido la dimisión del ministro de Sanidad, Salvador Illa.