La nueva PAC que viene

Domingo, 25 Mayo 2025 18:08

La presidenta de ASAJA Soria, Ana Pastor, avanza en este artículo de opinión por donde se encamina la PAC para el nuevo periodo. Menos condicionalidad, menos intensidad de las ayudas y más ecoesquemas.

La nueva PAC ya está en el horno y en el menú se siguen mencionando los pagos redistributivos y sabemos que eso va por tamaño de explotación y que tenemos la media de tamaño de explotación más grande de España. A la vez, se habla de apoyar al que más lo necesita y desde luego el cereal y el secano en particular lo necesitan claramente. En Soria en los últimos años se han dejado de sembrar unas 45.000 hectáreas.

Con este panorama, desde la Junta Directiva acordamos que valientemente debíamos coger el “hatillo”, y aunque fuera fiesta en Castilla y León, irnos a trabajar el 23 y 24 de abril frente a todas las instituciones en Bruselas, para aportar nuestra perspectiva desde Soria a la “Visión” presentada por la Comisión Europea.

La opinión unánime fue que aún sin saber el caso que nos harán, pues somos pocos votos, no nos queremos quedar con el sinsabor de no haber hecho y contado nuestra realidad allí, la ciudad donde se toman las decisiones clave de todo Europa.

Se trató al fin y al cabo de una ronda de encuentros por todas las principales instituciones de la Unión Europea: en la Comisión Europea a través de la Dirección General de Agricultura, la famosa DG Agri y en el Parlamento Europeo a través de los europarlamentarios de los principales grupos políticos. También logramos entrevistas en la Representación Permanente del Gobierno de España en la UE, el REPER, y con los compañeros del COPA-COGECA.

En total, una decena de reuniones en día y medio en las que pudimos explicar nuestros temores y poner sobre la mesa la situación de nuestra agricultura provincial. En todos los encuentros dejamos un informe que explica nuestra situación.

Al parecer, la nueva PAC adelgazará la condicionalidad de las ayudas, de tal modo que en vez de obligaciones se pasen a incentivos. Es decir, como los ecoesquemas tienen que estar por encima de los que exige la condicionalidad de la PAC, se trata de rebajar la condicionalidad para que los ecoesquemas sean más accesibles.

Esto tiene una deriva y es que la vieja PAC, la de los derechos, como veníamos pronosticando pierde fuerza por lo que significará menos parte del presupuesto o intensidad de las ayudas, y ganará fuerza la de los ecoesquemas a los que se quieren juntar con los planes agroambientales, a los que se les requiere estar por encima de la condicionalidad y los ecoesquemas, de ahí las tontadas de los bebederos para los pájaros y pantomimas similares.

Con ello toma fuerza la idea de una ayuda por hectárea o por cabeza de ganado. En junio el Ministerio debe decidir si continuará con el sistema de derechos o lo abandona definitivamente.

Sinceramente, hemos vuelto con la impresión de que el mensaje ha sido entendido y creemos que ha calado, pero lo cierto es que al final se tratará de decisiones políticas, por lo que a la vista de los pocos votos que realmente presenta nuestra provincia, el grado de la duda sobre lo que pasará es muy grande. Pero como decimos no será porque no hemos ido y lo hemos contado de primera mano y nos hemos asegurado de que lo saben.

Por nuestra parte no vamos a quedarnos quietos y puesto que sabemos que tras lo que se decida finalmente en Europa al final será en España primero y Castilla y León después donde se terminará de diseñar la próxima PAC, os invitamos a estar muy pendientes de lo que los partidos políticos planteen en las nuevas elecciones que vendrán. Por eso mismo os anuncio que vamos a pedir encuentros con los partidos políticos para explicarles y entregarles también el informe.

Cambio ahora de asunto y me refiero a la Feria de Muestras de Almazán, a la que os invito a acudir, del 16 al 18 de mayo. Un evento que cumple 63 ediciones es por algo…Hay muchos aspectos que se han hecho bien y que por eso han tenido prestigio, seguimiento, respaldo, eco, relevancia, interés, expectación… Muchos dicen que las ferias de este tipo están en decadencia por la digitalización de todos los procesos comerciales y hasta visuales. En ese sentido, es palpable que para los organizadores cada vez es más complicado cubrir las casetas o pabellones habilitados a tal efecto con maquinaria agrícola. Pero también es cierto que el trato humano es muy importante para cualquier acción comercial.

Y ahí entra en juego la Feria de Almazán, que sigue siendo un referente y un punto de encuentro fundamental para el mundo agroganadero dentro de la provincia, porque es algo que trasciende lo económico para señalarse como un acto de encuentro y de reivindicación del sector. En lo que se refiere estrictamente a la caseta de ASAJA, tengo que decir que es una ‘institución’ dentro de la Feria y no solamente por estar presente desde el principio. Es incontable el número de personalidades de toda índole que han demostrado su pericia, en muchos casos, o inexperiencia, en otros pocos, a la hora de echar un trago del porrón, que es una de las fotos más divertidas y entrañables de cada año. Pero no solamente se ha destacado por lo amable y lúdico. El stand de ASAJA siempre, siempre, siempre ha servido como eje de la reivindicación para el campo; en general, todas las reivindicaciones que nos afectan. Por no extenderme, cito solamente algunas de las campañas: daños de fauna a cultivos, precios justos para nuestras explotaciones, fuera la burocracia, carestía de los insumos, apoyo al vacuno de carne, no al fracking, reformas PAC …

Antes de despedirme quiero agradecer a Alejandro, secretario general en estas últimas legislaturas, y a Julio, como vocal, por su labor dentro de la junta directiva y a la vez doy la bienvenida a los nuevos, Abel y Francisco.

Fdo: Ana Pastor, presidenta de ASAJA Soria