La comparsa municipal sorprende con su actuación

Lunes, 19 Octubre 2020 07:13

La joven Comparsa Municipal de Gigantes y Cabezudos de Soria ha sorprendido este domingo con una actuación a la que el público soriano no estaba acostumbrado.

Fotografías: Alex Herrero

La actuación ha consistido en un pasacalles de todos los gigantes y cabezudos, nuevos y viejos, además de presentar las tres nuevas figuras con temática de las animas

Los gigantes nuevos han sorprendido al público que se ha dado cita en la plaza de toros con tres bailes tradicionales, la interpretación a cargo de Lorena Gonzalo Poza y Roberto Andrés del Rio de una jota castellana y un teatrillo interpretado por cabezudos.

"Desde la comparsa queremos agradecer el cariño recibido del público asistente y no nos olvidamos de la gente que no ha podido acudir a la actuación debido a que las entradas se agotaron a las pocas horas de su salida a la venta e intentaremos que esta no sea la última actuación de este tipo ya que ha tenido una muy buena acogida entre el público. También agradecemos al Ayuntamiento de Soria todos los recursos desplegados para el desarrollo del evento", ha señalado en un comunicado.

Por último la comparsa ha recordado a todo el mundo que recibirán con los brazos abiertos a toda aquella persona que quiera formar parte de esta gran familia, para ello, solo tiene que mandar un email a la dirección de correo electrónico comparsasoria@gmail.com