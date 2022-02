Félix Sanz (Cs): "Lo primero es el reto demográfico"

Miércoles, 02 Febrero 2022 08:51

Félix Sanz encabeza la candidatura soriana de Ciudadanos a las Cortes regionales, por compromiso con sus compañeros y con la ilusión de aportar para su tierra. El reto demográfico es el principal reto de todos los partidos y Ciudadanos en esta entrevista expone sus planteamientos.

El ex-director general de Caja Soria, Félix Sanz, encabeza la candidatura de Ciudadanos de Soria a las elecciones regionales que se celebrarán el 13 de febrero.

- Encara estas elecciones autonómicas ya peinando canas. ¿Cómo se ha animado?

- Ya hace años que peinó canas (sonrie) Lo he dicho en varias ocasiones. Se te elige por unanimidad en la junta directiva y no puedes dejar tirado a los compañeros, sabiendo que piensas lo mismo. Además es una ocasión, que no creo que me queden tantas, por la ley natural, de luchar por tu tierra y lo llevo dentro desde niño. Así que adelante, con ilusión y con fuerza.

- ¿Por qué en Ciudadanos, un partido que busca este espacio de centro que no termina de cuajar electoralmente en España?

- Así es. Lo vemos después de la transición hubo CDS, UPyD... Incluso el Partido Liberal también salió con Joaquín Garrigues. No ha acabado de cuajar, pero creo que es porque seguimos en la transición de una dictatura, que ha sido estupenda por la cesión de algunas posiciones y es de valorar. Pero la gente todavía venía con esa formación y costumbres, y hasta que desaparece tiene que pasar una o dos generaciones. Creo que es el momento actual. Ahora deberíamos pensar en ese centro de verdad, que además puede ser progresista o conservador. Lo que no me parece lógico es que se nos achaque de centro derecha. Es lo que interesa a ciertos partidos de la izquierda de radicales. Los radicales, por una parte o por otra, no es bueno para ningún país.

- Este país necesita reformas y Soria, más. ¿Por dónde empezaría el candidato de Ciudadanos?

- Lo primero sería el reto demográfico. Sin personas, ¿qué vamos a hacer? El reto demográfico es muy grave. No es tan fácil de solucionar. Un reto demográfico tarda igual dos generaciones a asentarse.

- Es partidario del modelo nórdico?

- Para mí, quizá nórdico no, porque el tema agrícola ellos no lo necesitan. Me iría a un modelo tipo Francia, donde el ciudadano ama el pueblo y prefiere vivir en el pueblo, antes que la ciudad. Lo he vivido en personas, incluso con capacidad de vivir en otros sitios. Lo han vivido de sus padres y sus abuelos ese cariño a la campiña, al campo, y siguen en esa línea aunque sean industriales o de servicios importantes. Eso nosotros tenemos que intentar educar a nuestros hijos, y en mi caso nietos, a que vayan estimando lo que es la naturaleza y la vida plancentera de un pueblo, que también es dura, pero creo que es la vida de verdad, donde existe no toda la felicidad, porque la felicidad completa no existe en nuestra vida, pero sí más felicidad que en la gran ciudad.

- Habla de que todo parte de la educación?

- Sí, de la educación nacen muchas cosas, porque también surgen los valores. Creo que nuestros padres y nuestros padres nos han infundido siempre ser honestos, trabajadores. Eran esos dos conceptos que hoy no existen. Recuerdo hace unos años cuando te decían que hay que pisar al de abajo para medrar, eso no es ética ni nada. Estoy en contra total. He recibido de mis abuelos los valores de honestidad, de trabajo, de familia, y creo que es la base de una sociedad próspera y de futuro.

- ¿Qué medidas lleva Ciudadanos en el programa para articular esta Comunidad y esta provincia?

- En primer lugar, necesitamos que haya banda ancha en toda la Comunidad. Es como el pan antes. Sin la banda ancha, en este mundo moderno, no podemos competir. La banda ancha te permite trabajar en casa. Con ello abres una vía a una pareja, de lo que sea, a poder instalarse en un pueblo, donde pueda tener una via de tranquilidad. Después está el tema educacional. Esta pareja puede tener unos hijos y si se ven aislados en la educación, es un hándicap terrible. Hay que tener una situación en la que puedas llevar a tus hijos a la escula a 15 ó 20 kilómetros, pero con medios de transporte gratuitos o al menos subvencionados. Después también hay que tener una capacitación a esas personas que no llegan a ese grado de formación tecnológica para asumir ciertos compromisos, para que empiecen a saber lo que es el campo, la siembra, medios, donde puedan desarrollar su actividad. Los cursos tendrían que estar subvencionados. Además hay que fomentar el asociacionismo o cooperativismo. Hoy, en el mundo moderno, una persona no puede iniciar algo empresarialmente, porque se necesita capital enorme.

Hay otra Castilla, la de La Mancha, que es parecía a nosotros pero a su vez muy diferente. Allí existe el asociacionismo, con las cooperativas de cereales o de vinos, o de aceite.

- ¿Por qué le cuesta tanto cuajar al cooperativismo en Castilla y León?

- Sí, somos más individualistas. Viene de muy atrás. Vengo del mundo financiero y entonces se rechazaba la financiación, por considerar que era una deuda para toda la vida cuando es un medio para hacer algo. Habría que introducir cultivos nuevos en la agricultura, a través de cooperativas, y entrar en el turismo. Nuestra tierra tiene mucha altitud, pero tienen que venir de Cataluña para montar una finca enorme para producir 50 millones de kilogramos de manzanas para deomostrarnos que en nuestra tierra se puede hacer.

- Pero lo que dice refleja falta de emprendimiento del soriano?

- Exactamente. Estamos hablando de una macrofinca y no lo pueden hacer cinco vecinos de La Rasa, pero sí una cosa pequeña, para ir avanzando. Incluso en los cereales, si vemos otras posibilidades, hay que hacerlo. Si estamos hablando de una España vaciada, estamos pagando impuestos como todos y esto no es justo. Hay que tener una equidad, en Soria que tiene más dificultades para conseguir un beneficio económico las empresas, deben tener un beneficio fiscal. La equidad está en esto. Por mucho que se incentive a una pareja, no tiene hijos por dinero. El tener hijos es otro concepto de familia y hay que ayudarles. En Francia, por ejemplo, la ayuda familiar es enorme y en España no se ha contemplado y hay que fomentarlo.

- Soria ¿hay que industrializarla?

- La reindustrialización es muy difícil por lo siguiente: el mundo del automóvil está acusando los tiempos modernos, con el paso al eléctrico. Todas las transformaciones necesitan de dos generaciones. En Soria, tiene que haber unas concesiones. La General Motor cuando llegó a Aragón exigió unos condicionantes fuertes pero también hay que vigilar mucho, por ello la ley de transparencia que ha impulsado Ciudadanos, no sólo a políticos sino a empresas. Viene una empresa a Soria, le das una subvención por puestos de trabajo y a los cuatro dias provoca una suspensión de pagos o un ERE o lo que sea, te deja problemas y se va y la subvención no se devuelve. Esto no está bien. Es un daño. Nos vendría bien que industrializarán zonas donde hay posibilidades de ayuda. La gran industria no va a volver porque se fue por la globalización a China, a Japón y a otros países, donde se trabaja para comer y con eso no podemos competir. Japón es un punto y aparte, por su respeto a los mayores, que no existe en los países occidentales. Y en España se ha ido perdiendo y a mi me da pena.

- Los sorianos están muy enfadados con el funcionamiento de la sanidad...

- ¿Qué diga a mi un gobierno de cualquier lugar del mundo qué haya tenido la experiencia de una pandemia? No hay un lugar en el mundo. Es muy fácil criticar y criticarnos pero la laborl que ha hecho Igea y Casado es encomiable. Se han dejado parte de su familia en estos dos años. La máxima que han tenido ellos es salvar vidas. Sabemos que se ha perjudicado a la economía, sobre todo al turismo y a la hostelería, pero es más importante una vida que un medio económico.