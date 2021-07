Emilio de Justo manda en Soria

Sábado, 10 Julio 2021 21:31

Emilio de Justo ha demostrado en Soria por qué está en lo más alto del escalafón taurino. Ha abierto la puerta grande en el encierro de los Sorandos.

Crónica taurina de Adolfo Sainz

Plaza de toros de Soria. Tarde muy calurosa. 1- 800 aficionados, prácticamente las localidades de sombra llenos.

Se lidian toros de Román Sorando para Diego Urdiales,Emilio de Justo y Juan Ortega, que debuta y sustituye al anunciado en principio Enrique Ponce. Los tres toreros son obligados a saludar al romper el paseillo



El primer toro, de 450 kilos. no sé deja torear con el capote porque se frena. Sale distraído y con la cara arriba del puyazo. Diego Urdiales no puede lucirse con el capote. En la muleta poco puede hacer el riojano pues el toro no humilla, ni se entrega, cabeceando todo el rato. Diego lo intenta pero al final le mete un pinchazo hondo que acaba con su enemigo que es pitado mientras que el torero es obligado a saludar.

El segundo toro, de 445 klos, ha sido un ejemplar con muchas teclas.Y Emilio de Justo ha demostrado el buen momento profesional por el que pasa. Lo vha toreado muy bien de recibo con el capote y por chicuelinas en el quite. Comienza la faena en el centro ya dando la cara con muletazos largos pese a que el animal se le metía. Faena firme y seria por ambos pitones sin importarle que el toro no se terminara de entregar e incluso le tuvo que tragar alguna tarascada.

Destacó sobre todo al natural pulseando la embestida de su oponente. Remata la faena, en la que lució mucho en los pases de pecho, con una gran estocada recibiendo una merecida oreja que paseó ante el publico al que previamente había brindado su labor.

A Juan Ortega el tercero, de 448 kilos, aunque no le permitiera torearlo con el capote, si le ha dejado dar un curso breve del arte de torear. Faena bellísima de improvisados y variados muletazos que inició y finalizó doblandose por abajo. Muletazos lentos, naturales, derechazos pases de pecho, cambios de mano hermosísimos, trincherazos, pases por alto,....todo un compendio con un arte realmente singular y todo torería. Pena que tras pinchar se atascó con el descabello perdiendo las orejas. Pero la obra de arte ahí quedó para los restos de nuestra plaza. El público le ovacionó cariñoso.

El cuarto toro, segundo de Urdiales, no fue bueno. Fue con sus 495 kilos el mas fuerte de los lidiados. El de Arnedo no ha tenido suerte en el sorteo. Pese a ello, Diego tiró de técnica en una faena muy meritoria por encima de su bruto animal. Tan pronto se le paraba como embestía a borbotones sin clase alguna. El de Arnedo que contó con el apoyo numeroso de sus paisanos, pudo cortar la oreja porque quiso cortarla e hizo todo lo que estaba en sus manos. Pese al bajonazo la paseó.

Emilio de Justo pudo torear con profundidad al quinto de la tarde.Un toro de 449 kilos que no se empleó del todo pero permitió al torero cuajarlo sobre todo con la diestra. Muletazos largos rematados con grandes pases de pecho. Con la zurda lo intentó logrando pases de uno en uno. Tras terminar la faena por bernardinas mata arriba a la primera y corta las dos orejas.

El sexto toro de 442 kilos es cinqueño como los dos primeros lidiados. Juan Ortega pudo darle dos verónicas extraordinarias y en el quite por chicuelinas destacó la gracia de la tercera y la media verónica para rematar. Nos ha sabido a poco aunque nos hemos relamido con su manejo del capote. Con la muleta el sevillano ha convertido el ruedo de Soria en el patio de su casa por la naturalidad y sencillez con la que ha toreado. Parecía estar con el batín en lugar del traje de luces tan precioso como llevaba. Faena clásica y breve esta vez basada en el toreo básico q ha ejecutado de forma lentísima. Pena que como en el toro anterior se lía con los aceros y pierde, de nuevo ,las orejas bien ganadas. No importa. Su torería y Arte se han quedado para siempre en Soria.

No obstante el publico entregado ha conseguido que el presidente le diera la oreja que ha paseado entre aclamaciones y al sonido de la banda de musica que ha hecho también un gran concierto, como estamos acostumbrados.

El festejo termina con la salida a hombros de Emilio de Justo que en Soria ha demostrado quien manda hoy en el mundo de los toros.

La corrida desigual de presentación no ha tenido ningún toro de categoría. Los toreros sí.