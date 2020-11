Ciudadanos solicita nulidad de convenio del Cerro de los Moros

El Grupo Municipal de Ciudadanos ha solicitado retomar el expediente de declaración de nulidad de oficio del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Soria y la sociedad Cerro de los Moros SL en 2004.

Una anulación que, tras analizar la documentación sobre la modificación puntual del número 27 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la formación naranja considera que tenía que haber seguido adelante.

"No entendemos como pudo quedarse sin finalizar el expediente de declaración de nulidad en el año 2007", ha reconocido el portavoz municipal de Cs, Saturnino de Gregorio, para acto seguido subrayar que, aunque es evidente que el expediente se encuentra caducado, "no está prescrito, por lo que puede y debe retomarse de nuevo".

De Gregorio ha recordado que el citado expediente fue incoado a través de una moción aprobada en sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento el 18 de enero de 2007, con el apoyo de PSOE, IDES y el Grupo Mixto (Alternativa Soriana Independiente).

"Sin embargo, cuando el nuevo equipo de gobierno, liderado por el socialista Martínez Mínguez y que cuenta entre sus filas con el anterior portavoz de ASI, tomó posesión, el expediente se paralizó sin motivo aparente", ha señalado De Gregorio.

En opinión del partido liberal, existe gran preocupación en la sociedad por la urbanización de unos terrenos que, debido a su alto valor paisajístico, una parte importante de la ciudadanía considera que deberían mantenerse en su situación actual. Tanto es así, que un amplio grupo de reconocidos intelectuales enviaron un escrito en el que se posicionaban en contra. Posición que comparte el Grupo Municipal de Ciudadanos.

Un movimiento que recuerda a la polémica suscitada a finales de los años 70 y principios de los 80 sobre la variante Sur o variante Norte en Soria, que culminó con un pronunciamiento en contra de la Audiencia Nacional, y que, según las organizaciones políticas del momento, entre ellas el Partido Socialista, y otros colectivos en defensa del patrimonio, dañaba el entorno histórico-artístico de la zona por la que debía pasar el puente y la carretera.

Por su parte, el concejal de Cs ha manifestado que no logra atisbar los motivos del cambio de criterio entre los concejales socialistas y ha repartido responsabilidades a ambos lados del tablero político. "Esto es culpa tanto del Partido Popular, que gobernaba cuando se firmó el convenio, como del PSOE, que no ha sabido dar solución a un problema en sus 13 años de gobierno municipal. Uno por acción y otro por omisión, pero ambos son culpables, y no tienen ninguna gana de resolver el asunto", ha criticado.

"Por todos es conocido que el Partido Socialista sigue gobernando con la revisión de 2006 del PGOU aprobada por el Partido Popular. Estamos en la modificación número 27 y el PSOE sólo sabe poner parches, sin ser capaces de definir un modelo de ciudad diferente al heredado por el Partido Popular. Tanto es así, que ni siquiera han intentado aprobar un nuevo Plan General con su modelo de ciudad", ha concluido.