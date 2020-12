CARTA AL DIRECTOR/ La jerga

Ángel Coronado expone en esta carta al director el circulo visioso en el que está instalado el desarrollo sostenible y el Ayuntamiento de Soria, con las ayudas europeas y la jerga particular de por medio. El agua, de beber, ya cotiza en Bolsa.

Desconozco si en el Ayuntamiento hay biblioteca. También, de haberla, el uso que presta, y si entre sus libros cuenta con el María Moliner. El María Moliner debe figurar en todas las bibliotecas de todas las administraciones gubernamentales, autonómicas y municipales (FEMP), aparte diputaciones, que también (otra vez FEMP). El María Moliner, diccionario de uso del español, aborda un uso universal, porque universal, aunque no exclusivo, es el uso de nuestra lengua.

Benjamín, Walter Benjamín, luminoso pensador, decía que toda lengua, en origen, es jerga. Nunca María Moliner hubiese podido hacer un diccionario como el que hizo, nunca hubiese podido hacer un diccionario de uso con una jerga, porque el uso de una jerga, por definición, no es universal, sino al revés, restringido, reservado, útil entre amigotes, propio de una banda, pandilla escogida o grupo de gente cerrado, excluido y excluyente.

Y se da el caso de que en el Ayuntamiento de Soria se ha instalado una jerga. Me gustaría poder imitar a María Moliner para universalizarla y hacerla propia de una institución universal (de reducido ámbito, pero dentro del mismo, tan universal como el horizonte de un Ayuntamiento debe ser con respecto a su gente), tan universal como todo ayuntamiento debe ser, con su jerga y todo, para responder a su nombre; ayuntamiento, conjunción, cualquier fuenteovejuna (que a Lope se le dieron hecho), todos a una y con su jerga todos.

Y lo primero que se me ocurre es tomar nota y hacer una lista ordenada de voces de la jerga que se nos ha instalado en el ayuntamiento. Empiezo por una: “sostenible”

Si yo fuese María Moliner diría que sostenible es todo aquello que se puede sostener. Sostengámoslo, diría María. Sostengámoslo, me digo yo. Pero quiero saber lo que el ayuntamiento quiere sostener. Desde luego quiere sostener la subvención que nos ofrece Europa (UE), pero no sé lo que quiere sostener con la pasta. Sabemos que el dinero sirve para sostener cualquier cosa, eso es verdad. Y aquí está la jerga. Con la jerga hemos topado, amigo Sancho. Y arremeto contra el molino de viento, en este caso contra el CESEFOR. Esto es un decir, no arremeto contra nada, intento meterme, comprender, enterarme y saber cosas del CESEFOR. Encuentro inestimable ayuda en el artículo publicado en este medio sobre el CESEFOR. Tanto entusiasmo encuentro en el alcalde como en su director. Ambos olvidan, arrebatados, el decirnos a los sorianos qué es eso de FEMP, CMRE, CGLU, ARU, UE (me sé dos, la FEMP y la UE), pero es que…, bueno, recojo la invitación CESEFOR y me voy a la web de Soria 2030, pero de ahí me rebotan de nuevo al CESEFOR.

Salgo del círculo vicioso. Que María Moliner me asista, pero no abandono. Y de pronto, como en un relámpago, ZAS, lo veo todo en luz aunque al punto de nuevo negro. ¡Si todo se derrumbase, podría sostenerlo todo! ¡Si talo planto! ¡Si planto talo! ¡Si enguarro limpio! ¡Si limpio enguarro! ¡Si tal cual! ¡Si cual tal! Y al punto todo negro.

El agua, la de beber, ya cotiza en bolsa. Para limpiar nuestros acuíferos, para sostenerlos limpios y puestos en valor, ¡Santo Dios!, otra vez el relámpago. ¡Si enguarro, limpio! Y al punto le digo al navarro que se venga para Noviercas. No quiero veinte mil vacas, ¡Que sean treinta mil! Y a limpiar la tierra, el aire. ¡Y el acuífero!, ¡¡¡el agua, la de beber, ya cotiza en bolsa!!! Las subvenciones de la UE (Unión Europea). Los euros, el mercado, amigo, el MEC, (Mercado Común), y la PG (la puta globalización). Aquí un emoticono sonriente.

Fdo: Ángel Coronado