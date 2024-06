Vanessa García (EXISTE): "Hay quien se ha encargado de no apoyar a los pueblos de la España olvidada"

Viernes, 07 Junio 2024 07:09

La representante de Soria ¡Ya! en la candidatura a las europeas de la coalición EXISTE, Vanessa García, ha censurado que alguien se haya encargado de no apoyar a los pueblos de la España olvidada.

"Se han encargado, intencionadamente o no, de no apoyar a los pueblos de la España olvidada», ha dicho Vanessa García, representante de Soria ¡Ya! en la coalición EXISTE, durante su intervención en el acto de fin de campaña celebrado el jueves en Madrid. «¿Por qué hay que votarnos?", se ha pregunado, "¿Y por qué no?, si votando a los otros no hemos conseguido nada. Podéis tener por seguro que vamos a luchar por los pueblos de la España olvidada en Europa", ha terminado.

"Nosotros venimos aquí a trabajar", ha comenzado Tomás Guitarte, el número 1 de la lista de EXISTE.

Y ha defendido la necesidad de una opción como EXISTE, porque, "cuando los españoles la conocen, esta coalición interesa".

También ha expresado la importancia de una fuerza política que busque el consenso y los acuerdos y que hable de las reivindicaciones que las personas y territorios olvidados piden a las instituciones. ç"Hay una España olvidada que quiere tener voz en Europa", ha finalizado.

Ángel Montealegre, presidente de UCIN, número 2 de la lista de EXISTE, ha explicado que EXISTE no está aquí para hablar de Begoña Gómez:

"¡Qué poco han hablado de Europa los grandes partidos!", ha lamentado; "Nosotros sí hemos hablado de Europa, os lo garantizo".

Europa, ha reflexionado, influye verdaderamente en la vida de los españoles, "la agricultura, la ganadería, la pesca o la industria" se legisla en Europa.

"Coalición EXISTE y existirá", ha dicho.

"Que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir donde quieran", ha dicho Noemí Orozco, de Cuenca Ahora, número 5 de la coalición EXISTE.

Jorge Serrano, número 2 de la coalición y coordinador general de Por Un Mundo Más Justo ha defendido una coalición "de partidos muy distintos", pero que se unen "frente a la polarización" y en defensa de la cohesión económica, europea, fiscal y mundial: "Europa es para el mundo".

También ha defendido un gran acuerdo por la paz, en el que Europa tiene un papel, ha dicho, "fundamental".

"La España deshabitada es la otra cara de la moneda de la España inhabitable, donde la gente no puede acceder al alquiler". Además, ha reivindicado la defensa de los migrantes, que, ha defendido, no son culpables ni de la delincuencia, ni de la falta de empleo, sino que vienen a nuestro país a trabajar.

Tras el evento de Madrid, Soria ¡YA! cierra este viernes su campaña electoral por la provincia.

El acto va a tener lugar en Almazán, en el Aula San Vicente, a partir de las 20:00 horas. Participarán Vanessa García y Carlos Vallejo, candidatos sorianos de EXISTE.