TRIBUNA / ¡YA!

Sábado, 15 Julio 2023 16:54

Mario González es de los que piensan, y así lo expresa en esta tribuna de opinión, en que ha llegado el momento de romper con el bipartidismo que, después de 40 años, no ha servido para el progreso de Soria. Su opción en las elecciones generales del 23 de julio es Soria ¡Ya!

‘El algodón no engaña’ decía, hace años, uno de los anuncios del momento en el que, efectivamente, con un algodón comprobaban que la suciedad seguía ahí cuando usábamos productos defectuosos.

En política ocurre exactamente lo mismo: los problemas siguen ahí tras el uso, durante 40 años, de una democracia defectuosa manejada por la PPSOE.

Por eso, en estos últimos tiempos, en esta tribuna de El Mirón de Soria trato de pasar el algodón para que usted, querido lector, advierta que la suciedad sigue ahí, que los servicios públicos no funcionan como deberían, que muchas instituciones fundamentales para nuestra sociedad están parasitadas por esos políticos y que toda esa superestructura creada para mantener a los imperantes y su séquito resulta cada vez más cara y que ningún partido, a pesar de que todos presumen de democráticos, haya planteado nunca someter todas estas cuestiones fundamentales para nuestra sociedad a referéndum.

Ese algodón demuestra que España está estancada –y Soria más-, que es el único país de la UE que apenas ha superado el nivel prepandemia (2019), que la población activa apenas ha crecido en los últimos 16 años (19,2M en 2005, frente a 20,4M del 2022 o los 20,8 en anuncian este 2023, fijos discontinuos mediante) y que el PIB per cápita sólo ha crecido un 1,25% anual de media mientras ratios importantes, como el Paro y la Deuda Pública, se han deteriorado enormemente.

Solo una cosa ha crecido de forma consistente: los impuestos, que desde el 95 se han multiplicado por tres (pasando, en números redondos, de 150.000 millones de euros a más de 450.000 millones de euros de recaudación). ¿Tenemos unos servicios públicos y unas instituciones tres veces mejores que en 1995? Claro que no. Así que, simple y llanamente, nos están engañando. La PPSOE nos está engañando.

La PPSOE ha encontrado en España la fórmula para perpetuarse en el poder: no a la alternancia y sí a la continuidad, para controlar y mantener el statu quo. Un statu quo que requiere de más y más dinero para engrasar la cadena clientelar que alimenta la PPSOE y, por eso, por mucho que suban los impuestos nunca habrá suficiente dinero, asfixiando el crecimiento y multiplicando, por dos, la Deuda Pública.

Conclusión: se lo están llevando por cinco, por diez o por veinte, porque toda esa ingente cantidad de dinero no aparece luego reflejada en unos servicios públicos de calidad ni en nada en absoluto. Se trata de un ‘cambio climático político’ con el que han conseguido evaporar un dinero público que, a su decir, no es de nadie. Se lo traga el ‘Bienestar del Estado’ que es el suyo propio. Y lo consiguen porque el Pueblo hace mucho que dejó de ser soberano frente a lo que dice la Constitución (1.2 CE), aunque luego no escucharán a nadie que no reclame su cumplimiento.

Los ciudadanos vivimos al margen de toda decisión y, en la práctica, nos han quitado todo menos el derecho al voto.

Se trata de no destapar que vivimos en una especie de dictadura blanda, pero dictadura al fin y al cabo. Nos han impuesto una ‘democracia transgénero’ en la que (i) no existe ‘una persona, un voto’, porque la Ley D’Hondt hace luego su magia de reparto alejándonos de la democracia directa que necesitamos; (ii) no existe representación personal, porque las listas son de los partidos y cerradas, y (iii) no existe mandato electoral, porque el partido elegido puede hacer -y hace- lo que le viene en gana, sin sujeción a ningún contrato electoral y sin posibilidad alguna de remoción. Esto es lo que nos ha traído la PPSOE y esta es la razón que explica que nada se arregle y todo vaya a peor para el ciudadano.

Llega el momento mágico de las elecciones. Llega ¡Ya! Y ustedes podrían pasar el algodón y actuar en consecuencia. Para mí, estamos usando el peor producto político de la Historia: la PPSOE, por la sencilla razón de que siempre estuvo en casa. Lo usaron nuestros padres antes que nosotros. El mercado ofrece ahora otras opciones, pero muchos irreflexivamente lo siguen comprando. No funciona, pero lo compran. No resuelve nada, pero no dejan de adquirirlo. Algo que nunca sucedería dos veces en el mundo real, sin embargo, se repite una y otra vez en el mundo político. En Soria, afortunadamente, en estas Generales del 23-J, disponemos de un producto distinto, más moderno, que no es nuevo pero que nunca se ha empleado en política de verdad. Y yo creo que ya ha llegado el momento de utilizarlo. No compren PPSOE cuando saben de sobra que no funciona. Prueben con Soria ¡Ya! No perderán nada e incluso, si son forofos de la PPSOE, podrán mandarles un mensaje claro para que cambien y mejoren. Piénsenlo tres minutos antes de ir a votar.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.