TRIBUNA / Stop, stop: a todo stop

Viernes, 29 Julio 2022 16:05

Saturio Hernández de Marco reflexiona sobre la oposición a todo, cuando lo que se necesita es control y vigilancia para el beneficio común de la sociedad. También en Soria.

A todo Stop es algo preciso, que se va imponiendo o eso parece y eso aparece en la vida cotidiana.

Stop, al esfuerzo y al no esfuerzo.

Stop, al estudio y al no estudio.

Stop a la memoria, y a la no memoria.

Stop a comer carne de ternera, pollo o carne de cerdo y a no comer.

Stop a la mantequilla y a la no mantequilla.

Stop a la trufa y stop a los sucedáneos.

Stop a la hoja de lechuga, y a la no hoja de lechuga, por eso del efecto o de los efectos rebote.

Stop a negar toda reclamación de alteración de valores y stop a no variar las liquidaciones cobradas y abonadas, cuando la administración ha variado el valor, con una fecha, que no usan para devolver el dinero pagado.

Stop al cine y al no cine.

Stop al deporte, y al no deporte.

Stop a la piscina y a la no piscina.

Stop a la conversación, y a la no conservación de la conversación.

Stop al andar, y al no andar.

Stop a los comentarios y comentaristas, y a los no comentarios y a los no comentaristas.

Stop a los que hacen o hacemos comentarios extensos, y a los que hacen o hacemos comentarios cortos.

Stop a los canales de riego y a los no canales, como el de Buitrago o cualquier otro similar o aledaño.

Stop a lo vacío, y a lo no vacío.

Stop al vacío de la nada de presencia y a los no vacíos con presencias que en sí mismas son un vacío de existencia, pero que por postureo se apuntan a todo y a cualquier cosa, y no son capaces de defender ideas, ni siquiera las que definen como medio ambiente, pero siguen admitiendo que se hagan viviendas por venir eso precisado ni siquiera ellos saben ese por qué.

Stop al trueque de un terreno rústico por un terreno edificable, sin valoraciones adecuadas a la realidad de la Ley, sólo a la realidad de conveniencias del momento.

Stop a lo deshabitado y a los no deshabitado.

Stop a los embudos, como el del Espolón, o similares y a los no embudos.

Stop a los expedientes electrónicos y a los no expedientes electrónicos.

Stop a lo que va quedando deshabitado y a lo que, si hay, quizá, algún sitio, no se va quedando deshabitado.

Stop a las declaraciones de BIC como la de almirante, con mano de hierro, y a las no declaraciones de la nada de asociaciones de todo pelaje de casitas más bajitas.

Stop a la adquisición de un 67 por ciento de suelo rústico -aunque las asociaciones de todo pelaje entiendan que “pobres” han de ser indemnizados-, porque eso es invendible y no desarrollable y no corresponde al Ayuntamiento y menos a la sociedad que lo sustenta con sus impuestos, cada día más aleatoriamente altos.

Stop a la urbanización que se llegaría -de llegar- a desarrollar en el 2040, los que lleguen o fuéramos a llegar, quizá, y stop a la no urbanización que no se hará, y llevan desde el 2005, sin instrumentos de desarrollo de planeamiento.

Largo lo fían o lo están fiando.

Stop a los que hacen, o a las que hacen cientos de Planes, revisiones e instrumentos de desarrollo, eso dicen, y a los que y a las que no los hacen.

Stop a los que hacen, dicen, alegaciones de hasta cien folios “vaya trabajo”, y a los que no las hacen, así se evitan no darlas y no integrarlas en su página WEB, ello obligado por recibir dinero público, aunque sea poco.

Stop a los ángulos muertos en la carretera y a la nueva señal y stop, mucho stop, a que los mismos se trasladen y nadie lo diga a la realidad social.

Tanto Stop no parece que merezca la sociedad, pero eso es lo que hay, pues no parece que se pueda parar la actividad a ver si vienen mejores vientos de no se sabe qué, pues los olores de lo que se piensa para Noviercas, las construcciones del Cerro de los Moros, que se van a producir -ah, pero hay que urbanizar-, el cuidado de los monumentos a conservar e incluso el deporte como válvula de escape no merecen stop.

Merece, creo, control y vigilancia para que se desarrolle en general beneficio, fácil es decirlo y difícil hacerlo, ejecutarlo e imponerlo conforme a derecho.

Y el mundo rueda solo, aun acompasado y acompasando su movimiento y con minerales de tierras raras, minicentrales nucleares e implantación de “big data”.

Fdo.: Saturio Hernández de Marco