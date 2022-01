TRIBUNA / Lo de FOES, CAMARA y UGT con Soria ¡YA!

Lunes, 10 Enero 2022 12:29

Fernando Garcia critica en este artículo de opinión la renuncia de FOES, Cámara de Comerio y UGT a seguir participando en el consejo asesor de la plataforma Soria ¡Ya!, por entender que, tras el salto del movimiento ciudadano a la política, deben preservar su independencia.

Era de esperar, pero no de esta manera, tan imperdonable, tan innoble, tan indecorosa.

No esperaron a que pasaran las navidades. Ni siquiera final de año, ni a celebrar alguna comisión ejecutiva o parcial, ni consultar a los empresarios, para disfrazar su autoritarismo y disimular su enfado.¡ A si claro, estaban los estatutos!, y en ellos la neutralidad, maldita palabra que ilumina algunos de los peores momentos de la historia. Y no les faltó tiempo para abandonar ¡Soria ¡YA!. Que es abandonar a la sociedad.

Pero ahí estaban los jóvenes y menos jóvenes de ¡Soria ¡YA!, que con clase y elegancia les “agradecieron su colaboración de 20 años” pero seguían adelante. Y hay que elogiar ese comportamiento y así debemos reconocerlo.

Porque los dirigentes de Soria ¡YA! son personas, que después de su trabajo, dedican románticamente muchas horas a trabajar por un proyecto ilusionante para todos los sorianos. Buscan el bien común y no el particular. Ese tan particular al que suele acompañar un sueldo y no pequeño. Todos trabajan y todos roban tiempo a aficiones, familia, amigos etc. en busca del bien común, del bien de Soria.

Sí, hubo un tiempo en que la política también tuvo su romanticismo. Y conviene recordarlo. Fue un tiempo en que los políticos elegidos democráticamente renunciaban a su sueldo político, que era menor, y seguían haciendo política. Hubo un tiempo en que la Ley de incompatibilidades no permitía las obscenidades hoy a la vista de todos de simultanear dos suelazos, chuleándose de ello, cuando en la vida civil no llegaban al 50% de uno de ellos si es que trabajaban.

Y ese tiempo romántico puede y debe recuperarlo Soria ¡YA! y con eficacia en esta nueva etapa y así lo está empezando a demostrar.

La conducta de las tres instituciones, Foes, Cámara de Comercio y UGT, dejan mucho que desear, en el fondo y en la forma.

No todos los empresarios de Soria y provincia están afiliados a Foes ni a la Cámara de Comercio. Ni todos están de acuerdo con esta retirada que no se les ha consultado. Incluso puede tener otras consecuencias por esta conducta. Ya nos aclararan ellos, si quieren, si reciben o no subvenciones de la Junta, ya sea de forma directa o indirecta.

Hay que, “ahora” preguntarse para qué estuvieron tantos años las tres instituciones en Soria ¡YA!. Y ahora, cuando más te necesitan, les abandonas. ¿Estaban por el interés general de los sorianos y de Soria o el de ellos?. Todo indica que el interés particular primaba sobre el general.

Ojala que este abandono sirva de revulsivo para contagiarnos de la ilusión de llenar las urnas de votos para Soria ¡YA!.

La paradoja, es la justificación pueril que hacen de su abandono. Que podría resumirse en ser neutral y no hacer política.

Vamos, que ni Foes, ni la Cámara de Comercio ni la UGT hacen política. Sin comentarios. Y si quieren alguno, el mejor chiste del año.

Está escrito que “las presiones serán enormes” y que “no es lo mismo ir de invitado que por derecho propio”, que ahora se traduce para todos los ciudadanos de Soria en sentar a uno o dos procuradores por derecho propio, con nuestros votos, en las Cortes de Castilla y León.

Seguramente el 13 de febrero comprobemos con nuestros votos a Soria ¡YA!, que también ha contribuido a fortalecer la democracia dañada por la conducta de los políticos. Veremos el porcentaje de participación en provincias que no cuentan con alternativas como la de Soria ¡YA!.

Pero también algún nubarrón sobrevuela a la agrupación de electores. Porque en política las equivocaciones se perdonan pero no las malas conductas y el mal uso del cargo. Por eso es muy importante el aclarar su voto ante los ciudadanos, la conducta de los elegidos y la estructura de la agrupación de electores.

Y sería letal y muy equivocado, es mi opinión, que no concurriera a las elecciones municipales y así acceder a la Diputación. Nadie lo entendería, nadie lo entenderíamos. Y más con los resultados tan espectaculares que va a obtener. Sería imitar a esas instituciones que les han/nos han abandonado. Sería abandonar a la sociedad soriana.

Sí, es ahí donde las presiones también son más enormes y desde hace meses, tal vez años, algún/nos políticos errantes se ocupan de ello en busca de su soldada particular o familiar. ¡Cuidado!.

Fdo: Fernando García

Fernando García Aparicio