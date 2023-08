TRIBUNA / Lánguidas tribunas

Lunes, 07 Agosto 2023 07:39

Saturio Hernández de Marco repasa las últimas tribunas publicadas, en las que ve un halo de languidez, desde los resultados obtenidos por Soria ¡Ya! en las elecciones, con reafirmación del sistema PP-PSOE, a la posible supresión de la denominacion de origen de la mantequilla de Soria.

TRIBUNA / Lánguidas tribunas

Tiene una cierta razón Mario González en su Tribuna “Un domingo cualquiera”, el Mirón, 26.7.2023, pero lo que dice es con una cierta languidez, estancamiento y vacío, que nos guste o no, y en ello me incluyo, no es cuestión o no es de nuestra incumbencia y menos de la responsabilidad de los que votamos, y es de esperar que, también, voten ellos que son los que van a ser retribuidos de forma lustrosa y cuantiosa, y de imagen lustrosa, con el dinero público.

Porque se comenta en ámbitos periodísticos de deporte, cómo se ha puesto Laporta, el presidente del Barcelona, (de amplio y buen recuerdo cuando vino con el equipo a jugar en primera en donde, en ese momento, estaba el Numancia), pero es que van en idea de ganarle algunos denominados políticos que ya no son ni casi nada, por no decir literalmente que no son nada de nada.

Y diría Jesús Cacho en Voz Populi el 30.7.2023, “Es dinero, no ideología”, y si no tenemos en cuenta esa realidad, [es decir que empecemos a creernos esa cierta afirmación, y no esperamos que con nuestras Tribunas, “tribunitas”, y menos con preguntitas de la nada cambiará algo, o puede empezar a cambiar algo, pues ”Es dinero, no ideología”], poco la sociedad avanzara, y en esa línea, también, en la última Tribunita, esta vez algo menos lánguida, me parece, de M. González en El Mirón 30-7-2023, con el título de “Filfa”.

Y volviendo a la languidez de Mario González, creo que habría que expresar la situación que se produce por lo acontecido, y que calificarlo de positivo, negativo o indiferente es siempre una alternativa válida, seguramente, pero que es innecesaria, y vacía de contenido, por el número creciente de variedades personales que existen y se producen en la realidad social tan difícil de aprehender que es imposible, incluso de entenderla, porque no es de recibo, me parece que se diga lo de la “clave nacional” de unos que se apropiaron de plataformas de cierto valor, que han perdido casi diez mil votantes y que se les aplica “sendas que se observan mirando atrás, son las que no han de volverse a pisar”.

Y eso nos guste o no es una realidad tangible, pues el poco recuerdo que hay y que se produce de todo tipo de labores, actuaciones, actividades, acontecimientos, vicisitudes varias y lugares comunes y ciertos es tan ostensible, es un recuerdo que no se da, ni subsiste mínimamente, y ni siquiera, aunque se produzca en relación a esas sendas que, volviendo la vista atrás, no se han de volver a pisar, o, seguramente, no debieran volverse a pisar.

González señala, reinterpretándole, permitáseme el intento de llevar agua a mí molino e idea, siempre claro es subjetiva, que con un coctel, variado cóctel de confusión y miedo,ha conseguido otros cuatro años de lo mismo que no se compadece con lo que anhelan los españoles: orden, justicia y libertad, para poder disfrutar de un futuro digno para ellos y sus familias y dice así está montado este tinglado: los políticos impondrán lo que más les interese a la ciudadanía, y ésta correrá con los gastos. Otra vez será, pero la cuestión, entiendo no es “otra vez será”, es la sociedad la que va a permitir seguir con lo que con mucho acierto define M. González, pues sólo escribiendo en la realidad y no en la estulticia, por ejemplo de críticas aparentes actuaciones “Cerro de los Moros”, y entre otros muchos supuestos, que a mí me parece que los recoge en su última “tribuna” o “tribunita”, (esa expresión que no le gusta a A. Coronado, no se sabe muy bien por qué, cuando la tribunita es un decir al pasar de y por acontecimientos, sobre los que se quiere opinar, decir y a lo mejor influir, pero como nadie hace caso a lo que dice la sociedad civil, pues eso), de 30.7-23, con el título “Filfa”, cuando dice, con especial cuidado y prosa muy incisiva y certera,

….”Lo más cierto –si quieren reflexionarlo- es que la PPSOE tiene secuestrada la voluntad popular con su negativa a las listas abiertas y a la representación personal, a la democracia directa, a un contrato electoral que ligue el voto a la ejecución de un programa, a la remoción en caso contrario y a la separación de poderes, (eso Mario no es así, pues los políticos sólo creen que tienen derechos, y el derecho y un único derecho el de su interés y nada más).

Nos han impuesto un unipartidismo -con forma de bipartidismo para despistar- en el que, una vez depositado el voto, la PPSOE hace lo que le da la gana sin control de ningún tipo. La Real Academia de Lengua Española define ‘filfa’ como ‘cosa falsa, engaño o noticia sin fundamento’ por lo que está claro que la USO está ya sobre la pista de lo que realmente significa la PPSOE.

Ahora deben descubrirlo también ustedes porque dicho sistemita sólo podrá desmontarse negándole siempre nuestro voto a ambos partidos: al PP y al PSOE.

Necesitan la legitimidad de nuestros votos y por eso mismo, si se los negamos, el sistema necesariamente cambiará, bien porque corrijan rumbo para no perder el poder definitivamente, bien porque lo pierdan al insistir en su dictablanda, desengañando a la mayoría de los españoles. Ahora tienen tiempo para pensarlo”.

Es por ello que la buena fe del contrato es de entre las partes, es de dos partes, voten o no, ambas con recíproca igualdad y al mismo nivel, ello no se lo cree nadie, y es por eso que lo escrito tiene un halo de languidez que se derivan de las Tribunas, “tribunitas”, y es por eso que sólo con lo positivo de futuro se conseguirá un poco lo que dice en “Filfa”, M, González.

Halo de languidez del que, parece, debe salirse, y estimo que se saldrá y vaya uno a saber en qué dirección y es evidente o me parece que esta tribuna me ha salido en el fondo más lánguida de lo que precisa la situación, y de lo lánguidas que señaló que son las Tribunas a las que me refiero, pero dicho eso, la situación, la que observamos, más que la que vemos, es compleja y va a más.

Pero es que siendo eso así, o pareciéndolo, la languidez, más lánguida son las Tribunas de Ana Pastor el 3-8-23, con el título “Llegó la hora de los lamentos”, y de B. Izquierdo, en el Mirón, el 6.8-2023, “Una alternativa para la mantequilla de Soria”, puesto que se sigue ofreciendo un futuro de hacer sin contenido y sin realidad y con la denominación de origen de la “mantequilla de Soria” en juego, pero sin decisión, sin decisiones de presente, esa es la languidez que nos ofrecen esas Tribunas, pues lo que tienen que hacer, entiendo, es ayudar para lo que puede ser producto para seguir elaborando, con lo que hay, no con un mañana de futuro incierto y de más una más que dudosa gestión efectiva y del momento, no de diez años.

Es o no Asaja la que articulará y hará actuaciones judiciales contra quien suprima o pueda suprimir la denominación, pues si se suprime y no se hace nada y no se prevé otra alternativa, la languidez será intensiva, y no parece que debiera ser.

Valdeavellano de Tera noticia de 6.8.2023, “elabora su propia mantequilla” es una buena noticia y eso es positivo, pues es la creación de valor añadido para la zona, que si no se asienta con el día a día, tiene, seguramente poco que hacer, y eso sí que no es lánguido y no es el caer en la necedad de ideas a desarrollar que no se ponen en funcionamiento por lo muy verde que están-

Y más positiva y, por supuesto, menos lánguida, o nada lánguida, es la referencia de “La Marca de Garantía de Torrezno de Soria”, con diez años a sus espaldas, el Mirón 31.7.2023, pues en esos sistemas de producción del día a día, no del mañana, es en donde se asienta la población, y no en fondos europeos, como los de resiliencia, que diría Sergio García, artículo de Soria Noticias, tienen un fin y se quedan o pueden quedar en … cambiar bombillas, artículo de 28.2.2023 con el título “Fondos Next Generation: Íbamos a cambiar España y estamos cambiando bombillas”.

Fdo.: Saturio Hernández de Marco