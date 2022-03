TRIBUNA / Hagamos a Soria grande de nuevo?

Martes, 29 Marzo 2022 07:10

Ángel Coronado reflexiona en este artículo de opinión sobre la grandeza que ya tiene Soria y que la quiere tener.

“Make América Great Again”. ¡Hagamos América grande de nuevo! Hay que reconocerlo. La frase no es que hiciese fortuna, es que la sigue haciendo. Aprovechemos la ocasión. ¡Make Soria Great Again! ¡Hagamos a Soria grande de nuevo! Eso es todo. Lo demás se nos dio, se nos da y se nos dará por añadidura, o según Saturio de Marco, el mundo rueda solo, lo que viene a decir lo mismo, y de paso aprovecho la ocasión para decirlo yo también. Le sigo. Dificultosamente pero le sigo. Como una mascota intenta olisquear sin prisa cuando el amo la tiene, le sigo yo. Lo que no quita para que, por mi cuenta, cuando la ocasión se presenta, lo aproveche olfateando incansable y a mi bola. El mundo rueda solo. Sabia observación. Me pregunto si rueda porque es redondo, o es redondo porque rueda. Verdaderamente no lo sé, pero creo que no rueda cuesta abajo ni tampoco subiendo, cuesta arriba, como si alguien o algo empujase. Yo creo que va de un sitio para otro, siempre rodando, como a lo loco, pero ya digo, no como si algún imbécil lo empujase sino como si alguien hiciese como si empujase. Como en esas fotos del turista en Pisa que se pone a empujar, cerca del fotógrafo, a la más lejana torre de Pisa que, allá a lo lejos, aparentemente se apoya en la mano del turista que la sostiene. Y todos tan contentos mientras la torre, a la chita callando, se nos inclina y se nos inclina, que vete a saber hasta dónde y hasta cuándo. Venecia. No se nos hunda del todo antes de que la torre caiga, con lo bonita que es, e Italia, Italia entera, y Soria, Make Soria Great Again, Make Soria Great Again.

Make algo Great Again, o por lo menos Make algo Again, o hagamos algo por lo menos, o hagamos algo por lo más, o hagamos algo por lo que más quieras, hagamos algo ya, ¡hagamos Soria ya!, pero no porque Soria ya, que ya está hecha y bien que lo está. Queremos hacerla más, todavía más. Sumar. Sumando. Y huyendo de la pasiva complacencia me pongo a hacer, pero no como si hiciese, sino haciendo.

Me fui un día andando desde Calatañazor hasta Muriel de la Fuente porque en Muriel no tienen ni teléfono ni médico ni nada. Otro día me fui a Los Fayos (Zaragoza), para oler las esencias de la acequia Del Val en el que Ólvega deposita todas sus complacencias. Otro me pasé por Noviercas pero antes de llegar me volví, porque no la quiero ver por última vez, despedirme, antes de la hecatombe de las veinte mil vacas. Otro, en Madrid, desde Atocha por Atocha y hasta Sol mendigando por la España vaciada. Y otro y otro y otro detrás de otro me fui de paseo por el Cerro de los Moros para contar sus encinas. Y otro a La Monjía, sobrecogido sin saber por qué. Y en casa reciclo, en la calle me peatonalizo lo que puedo y digo que válgame Dios cuando, peatonalizado perdido, absolutamente peatonalizado y descarbonizado, paso, que no paseo, por el embudo del Espolón. Y cuando llego a casa bebo del grifo sin poder llegar a los cuarenta metros cúbicos que nos dicta Acualia, tarifa plana de agua, que ni con una vaca de mascota en casa llego, que gracias a los restaurantes que, y qué, y qué, y qué.

¿Qué dices de los restaurantes?

Pues que algunos no quieren que lleves de tu casa una botellita de agua, porque si se la pides a ellos te la traen embotellada y si les dices que del grifo te dicen que no, y a todo esto el agua que cotiza en bolsa, y en Vozmediano (Soria), recién nacida la fuente mayor y mejor de toda Europa, te ponen una granja de truchas. Make Soria Great Again. Blanco y en Botella. Eso es. Y entonces vas y lo entiendes todo de un golpe. Día 22 de marzo, Día Mundial del Agua. La expo universal de Zaragoza de hace unos años deliraba sueños sobre el agua. Nuevos vertidos lácteos sobre el pobre Val. Make Ólvega Great Again. Make Ágreda Great Again.

Y otro día me fui a ver unos cuantos BICS para consolarme, pero no me consolé. Vi uno desecho, otro abandonado y otros dos restaurados, pero no restaurados al modo en que lo fue, hace bien poco, la ermita de San Miguel (que si quiere usted consolarse de sus penas váyase a Gormaz a verla), sino al modo en que me temo se restaure lo del Cerro del Castillo, que me lo veo venir, que me lo veo venir.

Bueno, que me pasa lo de siempre. Cuando ya voy terminando mi royo advierto que lo principal me queda por decir. Que a Soria no hace falta recuperar grandeza porque ya la tiene sin que por eso, yaya una cosa, deje de querer todavía más, más grandeza, pero nunca, nunca jamás haciendo hueco en la que ya tiene. ¡Ya Tiene!, y nada de hacer hueco en eso, porque lo primero es que ¡Soria Más! ¡Siempre más grandeza de la que ya tiene!

¿Pero qué tiene de más?

De más no tiene nada, pero de menos tampoco. Tiene lo que tiene y ya está. Y me dirá usted que eso pasa en todos los sitios y en todos los lugares. Y que hagas lo que hagas el mundo sigue rodando. Vale. Que siga rodando más y más y mucho más, que ya voy terminando.

Cuando alguien viene a Soria y me dice lo de siempre, qué bien, qué bueno, qué bonito es todo esto, y le devuelvo la visita en Madrid o en Zaragoza o en Sevilla o en Barcelona o en Guadalajara o en el mismo París, no le digo que vaya una mierda y qué asco de Zaragoza o de Madrid. Me callo. Porque no quiero que piensen lo que dan a pensar con su bien, bueno, bonito y barato, turistas en Soria. Nos dan a pensar que se vienen aquí, sueltan una ventosidad y se vuelven a su cloaca. “Atontao”. Lo que no quita para que vengan. Que vengan. Cuantos más mejor. Y de Madrid al cielo. No sigo con Zaragoza, Sevilla, etc.…, porque no paro. Ni en París paro.

¿Y qué dan a pensar?

Pues que si Soria es tan buena, bonita y barata, pues vente a vivir aquí, pedazo de atontao. ¿Qué haces todavía en tu sucia cloaca? ¿”Make Madrid Great Again”? ¿”Make Zaragoza Great Again”? ¿”Make Sevilla Great Again”? ¿”Make Barcelona Great Again”? ¿”Make Guadalajara Great Again”? ¿”Make París Great Again”? Seré mal “pensao”. Lo siento. Ya termino.

Javier Losán dice: “Es brutal lo que tenéis en Soria”. Y no se refiere tan solo a los torreznillos. (El Mirón, 20 de Marzo de 2022). ¿Make Soria Great Again? Por eso me parece tonto modorro. ¡Hagamos a Soria más grande aún!, digo yo. Pero Donald, Donald Trump dale que te dale, diciendo que Make América Great Again, o Isabel que si Madrid, o el soriano diciendo lo mismo. Todos queremos más. ¿Qué haces tú, atontao, diciendo que si Soria, que si América…

Guarda lo que tienes, atontao. Y suma, atontao, que ya he terminao.

Fdo. Ángel Coronado

