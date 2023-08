TRIBUNA / Expoesías, juegos florales y en verso

Ángel Coronado canta a la belleza en este artículo de opinión al hilo de todas las Expoesías que han sido y son en el mundo.

Ni en La Ilíada ni en La Odisea ni en La Armada Invencible ni en Pearl Harbor ni siquiera en el hundimiento del Titanic ni en novela ninguna de piratas ni de Emilio Salgari ni pirata ninguno en la historia del mar ni de río ninguno, Nilo, Níger, Missouri, Misisipi, Amazonas, ni tan siquiera del Duero, que del Golmayo ni me acuerdo, Danubio, etc., ni del Drake, Sir, Sir Francis Drake, señor de los mares, pirata mayor del reino pirata de la Gran Bretaña de cuando Shakespeare, que desde Homero hasta hoy, Pessoa por encima de todos ellos, nunca, ningún naufragio dejó de ser una tragedia que dejasen de cantar, pero nunca, que se sepa, en bañador, con cremas antisolares sobre la piel y en chiringuito de playa sino con su lira, coño.

Que todo Ministerio, incluso concejalía, no es sino chiringuito de playa comparado con esa cosa cursi de la lira, que desde Homero hasta Pessoa etc., sin ser Pessoa ni Homero, se puede tañer (ni siquiera pronunciar) sin ser poeta, carajo.

De manera que nos vamos por ahí repartiendo chuches a cambio de chicha, tropo que sin lira me sirve para decir que nos vamos al amazonas a por petróleo y a donde Cristo diera las tres voces a por tierras raras y a por litio y allí donde haga falta para darle a un indito, negrito, pobrecito, para darle cambiazo, negrito, ven, chuche tuyo por chicha suya (nuevo tropo para evitar el conocido gato por liebre), y cuando a ese negrito, ya con tu chuche suyo pero ya sin su chicha tuya, se le mete en un barquito de papel en el que de inmediato se ahoga, es entonces cuando el chiringuito, vamos, por Dios, es entonces cuando el chiringuito de playa y floral, espesa y municipal Expoesía, se las apaña para cantar a tropo tendido por lira, la belleza. Como si la ira de Agamenón, la herencia envenenada de Clitemnestra, Patroclo, Helena, Lady Macbeth o el jovencísimo príncipe de Portugal, Don Sebastián y su tío político el poderosísimo Felipe II de todas las Españas, tuviesen algo que ver con eso de las chuches por chicha o de los gatos por liebres, por más que tanto por una como por la otra vía se pueda (queriendo) llegar a ese niñito ahogado “no Fundo do Mar”, o leve, ligero de todo equipaje y flotando, vaivén de las olas, “no Berço do Mar”, cajita blanca de arena, calita de baño, cubierto de algas, depositado suavecísimamente en la playa, a ese niñito. Yerto. Serio. Muerto.

Vaya, vamos, por Dios, que lejos de cualquier chiringuito a propia voluntad de poner tierra de por medio, y a mucho pesar nuestro también sin lira, nosotros cantamos la misma canción a otra hora más tardía y a “Tempo” más lento.

Fdo: Ángel Coronado