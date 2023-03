TRIBUNA / El rábano por las hojas

Miércoles, 22 Marzo 2023 13:54

Mario González incide en este artículo de opinión de uno de los males del sistema político sustentado por PP y PSOE, que firma pactos contra el transfugismo para luego no cumplirlos. Pone ejemplo de actualidad.

Estamos en El Mirón de Soria y por eso podemos comentar estas cosas. El resto de los medios, créanme, son deudos de infinidad de intereses por lo que bien callan directamente, bien se autocancelan con resignación o sin ella, bien tratan de no meterse en berenjenales y seguir ‘a lo suyo’. Y eso no suele coincidir ‘con lo nuestro’, esto es, con un periodismo y una prensa libres que provean a la sociedad de información veraz y oportuna, y de opiniones y críticas que la enriquezcan o pongan en alerta para que pueda conocer y defender sus derechos frente a cualquiera y, especialmente, frente a esa PPSOE que quiere detentarlo todo. De lo contrario –ya lo advirtió Burke- el mal avanzará, porque “para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada”. Estamos, digo, gracias a Dios, en un medio abierto y libre.

Precisamente por eso puedo traer a colación el reciente podcast publicado por el notario de Soria, José Manuel Benítez Bernabé (#NotaríaBeneítez), en el que nos advierte de los efectos de la prevaricación, algo que entronca directamente con un montón de tribunas publicadas en este Mirón (por todas, “¿Desidia municipal o trato de favor?”, de Mª Ángeles Morales (15.03.223); “¿El Cerro de los engaños?”, de Fernando García Aparicio (19.03.23) e “¿Incompetencia o desvergüenza?”, de Ricardo Mínguez Izaguirre (19.03.23)) relativas a prácticas que parecen apuntar, cuando menos, a una gran prevaricación en el Ayuntamiento en el área de urbanismo. Sin embargo, bajo mi punto de vista, la misma no es causa sino consecuencia de algo mucho más corruptor y corrompido: La PPSOE.

Y esto me lleva a fijarme en Saturnino de Gregorio, persona atractivísima donde las haya como lo prueba que esa PPSOE beba los vientos por él. Gracias a Ciudadanos consiguió sus actas tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación y su voto pronto fue codiciado por esa PPSOE que lo vio como llave para la consecución de sus intereses. Él, en lugar de representar el interés general dentro de las promesas electorales de Ciudadanos y servir de contrapeso, se dejó querer y para empezar provocó el vuelco en la presidencia de la Diputación entregándosela a Benito Serrano (PP), tras pegársela con queso a Luis Rey (PSOE), como lo acredita el vergonzante escrache político del que fue sujeto por parte de un PSOE que, a la postre, no hizo todo lo necesario para atraer a este tránsfuga de libro.

Ahora, ni corto ni perezoso, no solo ha pedido su baja en Ciudadanos reteniendo el escaño –que pertenece al partido en esta pseudodemocracia que tenemos- sino que se queda como concejal no adscrito mientras solicita la disolución del Grupo Político Municipal Ciudadanos para hundir definitivamente al partido que con sus listas y promesas electorales le procuró dichas actas, obligando a Mª Ángeles Morales a pasar al Grupo Mixto.

Una jugada nada democrática ni decente que se da a pesar de que en España existe (i) un ‘Pacto Antitransfugismo’ suscrito, entre otros, por la PPSOE, para mejorar la calidad democrática e impedir que los tránsfugas puedan usurpar los derechos políticos, económicos y administrativos que corresponden a los partidos políticos, y, por si lo anterior no fuera bastante, (ii) un refrán que dice que “a cada cerdo le llega su San Martín”. En este caso, en abierta contradicción con lo anterior, nos encontramos, por un lado, con que el Grupo Ciudadanos tiene que defender sus derechos porque la PPSOE pretende negárselos (ver la tribuna “Ciudadanos pide seguir como grupo político” de Mª Ángeles Morales, de 20.03.2023) y, por otro, con que dicho tránsfuga, lejos de ser expulsado de la política, ya ha encontrado acomodo en las filas del PP, como lo acreditan las recientes declaraciones de su candidata, Belén Izquierdo, que señala que “a mí me gustaría que Saturnino de Gregorio estuviera en la lista para Soria", aunque matiza: "yo no lo he invitado".

Llevo tiempo intentando advertirles de que la PPSOE es el auténtico cáncer de este país y que, si la siguen votando, España –y Soria también- se convertirá en una suerte de Cuba sin Caribe. Enfrente ya quedan pocos: parte de los Juzgados y Tribunales, algunas Instituciones sueltas y algunas personas con corazón que deciden, desde sus respectivos puestos y a título personal, defender la Ley, la Constitución y la Decencia. Sin esas personas el ciudadano de a pie ya no tiene ninguna oportunidad frente al poder omnímodo de la PPSOE. Saturnino de Gregorio ha decidido abandonarnos y contamos con un soldado menos. Si usted desea luchar contra atropellos como el del Cerro de los Moros, los Parajitos II y tantos otros… ponga pie en pared y no coja el rábano por las hojas como hace el resto: no vote a una PPSOE que más pronto que tarde va a terminar con todos sus derechos.

Fdo: Mario González. Abogado. Mautiko Abogados.