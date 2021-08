TRIBUNA / Diferentes clases de BICs

Miércoles, 04 Agosto 2021 15:41

Ángel Coronado incide en este artículo de opinión en la tramitación de los BICs y la diferencia diligencia en hacerlo.

Hubo un día en el que se celebró el título de BIC con categoría de Monumento Nacional para los restos del palacio de Valsaín. Hubo de haber entonces fanfarrias monumentales y nacionales. Monumento Nacional, en la jerarquía de la cosa ésta, es más que BIC (Bien de Interés Cultural a secas) y muchísimo más aún que BIP (Bien de Interés Popular), que viene a ser como lo del sargento de tropa raso a medio galón entre poco más que la nada y la nada. Porque a la hora de tejer galones, Lorca lo dijo, Mariana Pineda bordaba en secreto como un primor. Estos poetas, estos poetas…

Tuve el honor, en tiempos, de aportar algunos datos sobre BIPES de la provincia de Soria. Apriscos de ganado, cruceros, lavaderos, conjuntos notables de arquitectura rural, casonas y casitas, lagares, palomares, y cosas así, todo cosas así. Haciendo el honor a su naturaleza cuartelaria (quiero decir baja, depreciada, despreciada, como de cosa fuera del circuito de mercancía oficial), nada se sabe de ellos. Los visito de vez en cuando y ahí siguen en su inmensa mayoría. Cubiertos por una capa espesísima de olvido, permanecen como en hibernación, como pequeños oseznos en su escondite de invierno somnoliento y caducifolio. Pero el BIC no. El BIC es otra cosa que si quieres mirar con cuidado no sé. Que yo sepa, los bizcos nunca miran con cuidado. Teresona era bizca y nunca la vi mirar con cuidado. Tampoco es que lo hiciera descuidadamente. Yo creo que no sabía lo que era mirar con cuidado, cuando menos mirar corriente. Era bizca y para mirar corriente no es posible ser bizco/a, aunque al revés sí. Sólo tienes que mirarte con cuidado la punta de la nariz, privilegio reservado a los no bizcos, porque los bizcos creen que tienen dos narices, no sabiendo a cual mirar.

Digo esto sin ser oculista, por lo que de antemano pido disculpas por algún desliz involuntario y desde luego con todo el respeto a Teresona (que en gloria esté) y también a todos los que padezcan esa disfunción ocular que, por otra parte, la ciencia de hoy día puede curar. Lo digo porque tiene dos narices (que la cosa de los BICs. tiene dos pares como dos pares de gafas, dos pares de calzoncillos, dos pares de bragas o dos pares de narices) esto que ahora explico.

El otro día me di una vuelta de BICs., pero acabé enseguida porque no hice más que llegar al antiguo palacio real de Valsaín y me vine de vuelta a Soria. Y lo primero al llegar: la Red. Quiero documentarme, me documento y cito textualmente:

En ruinas. Completo abandono. Valsaín quedó en ruinas a principios del siglo XVIII, hundiéndose progresivamente sus distintos componentes. Debido a esto y a los sucesivos expolios, hoy sólo quedan la estructura de la torre nueva, parte del muro de la galería del jardín de la reina, los arcos de la entrada principal y gran parte del patio de vacas, su portada y la casa de oficios. Su estado de conservación es deplorable, impropio incluso de unas ruinas, ocupando casetas de feria y de peñas la mayor parte de la superficie sobre la que se extendía el antiguo palacio. Las casas de oficios han sido convertidas en viviendas y modificadas hasta llegar a ser apenas reconocibles, mientras que los arcos de la entrada se utilizan para almacenar leña. Un picadero ocupa el patio de vacas, anunciado mediante letras torpemente pintadas sobre las dovelas del arco de acceso. (https://listarojapatrimonio.org/ficha/palacio-de-valsain/)

Ya en Soria repaso la prensa porque quiero encontrar la firme, la clara, valiente, imperiosa casi, más que una simple, llana, corriente, moliente, sincera y congruente declaración de un señor que nada tiene que ver con el asunto pero que se quiere meter en el asunto, como si yo, viendo caer una piedrecita de algún alto por mor de la gravedad, la empujo claramente, valientemente, imperiosamente casi, cuando lo normal hubiese sido dejarla caer llana, corriente, moliente, sincera y congruentemente por mor de la gravedad, que no está mal hacerlo cuando das unos saltitos para machacar bien a un escarabajo que te ha picado en un pie, pero no, en el caso de una declaración del señor que digo, no.

Repaso la prensa y encuentro esto, publicado en El Mirón de Soria el día 3 de junio cuando el BIC de la ermita de San Saturio se publica el 29 de julio, esto es, dos meses escasos después en un expediente que se inicia hace más de cuarenta años (habla el alcalde de Soria):

"Se ha presentado las alegaciones y hemos aprovechado para poner encima de la mesa la necesidad de dotar de mayor protección no solamente al entorno de la ermita sino al de las márgenes del Duero"

"Con ello garantizamos la no ejecución de la construcción de las viviendas. El objetivo del equipo de Gobierno es precisamente proteger todo ese entorno, con posteridad a las reuniones con los propietarios, pero aprovechando el expediente de la ermita de San Saturio hemos querido incluirlo y ampliar toda la franja de protección para que sea toda la margen derecha del río Duero",

Lo del enfermo de Lourdes al llegar a Lourdes en su sillita de ruedas empujada de Virgencita que me quede como estoy, con el permiso imaginado de aquél enfermo que en gloria esté, lo aprovecho también ahora con la misma diligencia con la que doy saltitos para matar esa mosca cojonera que nos anda mareando.

Fdo: Angel Coronado