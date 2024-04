TRIBUNA / Chismografía en el Cerro de los Moros

Ricardo Mínguez, doctor Ingeniero de Caminos y urbanista, incide en este artículo de opinión sobre el contencioso del Cerro de los Moros, ya que pasan los meses y el Ayuntamiento sigue sin adoptar alguna decisión que asegure la protección de tan especial paisaje soriano. Vencidos todos los plazos y aportados los suficientes argumentos técnicos y jurídicos para hacerlo, no se entiende tan permanente inacción municipal.

No digo que no digan (y me aflige)

lo que decís que dicen, pues barrunto

que dicen que hay quien dice por capricho.

(De un soneto de F. Rodríguez Marín)

LA PROPIEDAD DEL CERRO. Digo que en noviembre del año 2023 presenté en el Ayuntamiento solicitud de información sobre los actuales propietarios de la mayoría de los terrenos del sector Cerro de los Moros, sin que hasta la fecha se haya contestado a la misma.

Digo que en mi artículo publicado en El Mirón el 16 de marzo pasado reiteraba públicamente la pregunta, sin que, por supuesto, el Ayuntamiento se haya sentido en la obligación de contestarla. Y ello a pesar de que oficialmente soy “interesado” en el expediente de la MP-27 y, legalmente (ay, la transparencia), tengo acceso a los documentos del mismo. Y eso me aflige.

La pregunta venía a cuento de que dicen que hay dos sociedades que se atribuyen simultáneamente esa propiedad: Promotora Pilares del Arlanzón S.L.U. (el Sr. Méndez Pozo, para entendernos) como promotora (teórica) de la ya famosa MP-27, y Cerro de los Moros S.L. (facción oscura de la familia Ridruejo pergeñadora del malhadado Convenio de 2004) en su descarada reclamación fallida al Ayuntamiento (en la sentencia también fallida de la jueza del Juzgado de Soria se dice expresamente en su Fundamento Jurídico TERCERO que “CERRO DE LOS MOROS, S.L., recompra las fincas a través de escritura de 11 de febrero de 2020”).

Digo en verdad que la información la ha proporcionado finalmente el Registro de la Propiedad. Los suelos que Cerro de los Moros S.L. vendió en 2006 (¿recuerdan los famosos 44 millones?) a tres incautos empresarios, son ahora propiedad de Promotora Pilares del Arlanzón S.L.U. (el 67,25 % del Sector). Otra cosa es que, cuando se presentó la propuesta MP-27 en diciembre de 2019, solo poseía el 45,85 %, inferior al 50 % legalmente necesario para estar legitimado para presentar la “ordenación detallada”, lo que barrunto que el Ayuntamiento no comprobó. De haberlo hecho tendría que haber rechazado la propuesta sin ningún otro análisis. ¿O sí lo comprobó y pelillos a la mar?

EL VERDADERO PROMOTOR. Porque dicen que hay quien dice que dado que en ningún momento la sociedad Promotora Pilares del Arlanzón S.L.U. ha presentado, por sí misma o por medio de representante legal, ninguna propuesta de modificación del PGOU –la MP-27- está justificada la pregunta: ¿quién es realmente el promotor de la MP-27?

Veamos. Dicen, y dicen bien, que el 03/12/2019 D. J. Mª Ezquiaga Domínguez, ilustre arquitecto, que no tiene ninguna participación en la propiedad del suelo en el Sector, presentó en el Ayuntamiento, en representación de la sociedad Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L., la propuesta MP-27 inicial, y que el 03/9/2021 el mismo Sr. Ezquiaga Domínguez presentó, en representación de la misma sociedad Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L. como “interesado”, la definitiva versión de la MP-27, sometida después a información pública por la sociedad Promotora Pilares del Arlanzón S.L.U. Y dicen que las escrituras de representación aportadas con la propuesta son las de constitución de la propia sociedad Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L. Y no parece que fuera por despiste, cuando el posible error se repitió en 2021.

Es decir, que dicen que la MP-27 la presentó quien no estaba capacitado para hacerlo y que la información pública la convocó una sociedad que no había presentado -ni nadie en su nombre- dicha propuesta. Y el Ayuntamiento mirando al tendido, según dicen.

Sin embargo, hay que decir que dicen que el 10/3/2022 la responsable de la Sección de Seguimiento de Programas informó por escrito de que el promotor de la MP-27 es la sociedad mercantil Promotora Pilares del Arlanzón S.L.U. sin que conste en ese informe ni en el expediente la ¿subsanación? documental de tamaña cuestión.

Así que la pregunta sigue en pie: ¿quién es el promotor legal de la MP-27, si es que lo hay? En todo caso, con fecha 02/8/2022 se presentó una detallada Alegación en la que se solicita la anulación de la información pública celebrada por haber sido convocada por quien no había presentado el documento MP-27 objeto de dicho procedimiento (la sociedad Promotora Pilares del Arlanzón S.L.U.) Hay quien dice que quizás sea esta la vía más sencilla de impedir la urbanización del Cerro: devolver el expediente al Sr. Ezquiaga y anular todo el procedimiento de la información pública del proyecto. Aunque dicen los expertos en Tribunales, y no por capricho, que nunca se sabe…

EL AYUNTAMIENTO. Dicen que ni está ni parece que vaya a estar. Su inacción alcanza niveles asombrosos, amparándose en que no hay Institución capaz de obligarle a cumplir las obligaciones que le impone la Ley. Su estrategia es el silencio -salvo requerimiento judicial- y eso da pie a diferentes hipótesis sobre sus planes, desde la ausencia total de plan hasta los que apuntan a la connivencia con el promotor, pasando por imaginarias permutas de suelo o transferencia de edificabilidades. Y eso también me aflige.

Hay una fecha clave que es el 19 de octubre de este año 2024. Decís que dicen que si para entonces no está aprobada la “ordenación detallada”, todo el suelo del Sector pasará automáticamente a ser “rústico”. Hay que decir que ya existía esa cláusula el año 2022, pero la Junta de Castilla y León acudió en auxilio de Méndez Pozo con un Decreto Ley que daba una “pequeña prórroga”…de dos años. ¿Podría hacer lo mismo de nuevo? Sin comentarios, por lo obvio de la respuesta.

Visto lo anterior, y para que no digan que no digo recordaré lo que en anteriores artículos he expuesto con argumentos suficientes basados en las graves deficiencias del proyecto (y detallados en las Alegaciones presentadas): que la práctica obligación del Ayuntamiento Pleno es denegar la aprobación provisional de la modificación de la ordenación general definida en el PGOU (y, como consecuencia inmediata, de la ordenación detallada del Sector contenida en la misma MP-27) para salvar el Cerro de los Moros y el paisaje que rodea a San Saturio y al Castillo de su destrucción absoluta, completando esa decisión con la promoción de una modificación puntual del PGOU que recalifique la práctica totalidad del Sector como suelo rústico con protección cultural (artículo 36, apartados c.1º y 2º, del RUCyL).

Pero barrunto que el Ayuntamiento no recorre ese camino y nadie sabe cuáles son sus proyectos, aunque suenan los tambores de una posible permuta de terrenos en Los Royales (reservados -Alcalde dixit- para otros fines sociales) o una adscripción de edificabilidades a otros sectores de suelo urbanizable (opción con graves dificultades y consecuencias). Visto lo anterior, cualquiera de estas opciones sería un injustificado regalo millonario a una sociedad cuyo único interés dicen, y no por capricho, que es la pura especulación con unos terrenos que son sagrados para la sociedad soriana.

Y digo que si esas fueran las intenciones del equipo de gobierno municipal, sería preciso aclarar dos puntos. En primer lugar, que en tanto no se inicien las obras de urbanización, y para eso faltarían años, todo el Sector del Cerro de los Moros, según la Ley estatal del Suelo, tiene la calificación de “suelo rural”, sujeto a unas determinadas pautas de valoración en caso de expropiación; nunca, desde luego, en función de las expectativas de construcción de 1.300 viviendas.

Y en segundo lugar, que si el Ayuntamiento siguiera el lógico camino expuesto de denegar la aprobación provisional de la MP-27 y recalificar los terrenos del sector como rústicos con protección cultural, su valoración a efectos de una expropiación o una posible permuta negociada de terrenos sería muy reducida, nunca basada en las repetidas expectativas de edificación. El Ayuntamiento podría hacerse con la propiedad de todos los terrenos del Cerro con un mínimo coste y manteniendo prácticamente su posición en Los Royales.

OTROS PROPIETARIOS. Pero para complicar las cosas resulta que dicen que además hay otros 14 propietarios que poseen el 32,75 % del suelo del Sector (uno de ellos el Ayuntamiento de Soria con el 3,40 %), y cualquier decisión ajena al propio suelo del Cerro de los Moros que el Ayuntamiento haya acordado o pueda acordar con Promotora Pilares del Arlanzón S.L.U. para pagar su participación en los aprovechamientos lucrativos del Sector, debería acordarse también con los restantes propietarios. Lo contrario sería la confesión pública de un vergonzante trato de favor a los “grandes” propietarios de suelo. Es decir, que tanto la solución vía permuta –que tanto parece gustar últimamente a Saturio Hernández- o vía adscripción de edificabilidad a otros sectores de suelo urbanizable requeriría algo más que unas cuantas reuniones secretas con los responsables de Promotora Pilares del Arlanzón S.L.U. Reuniones que los propios alcalde y concejal de urbanismo han reconocido reiteradamente, eso sí, sin revelar su contenido, y eso me aflige.

TARDÍO CAPRICHO. Y dicen que ahora se plantea por la sociedad Promotora Pilares del Arlanzón S.L.U. una sorprendente demanda contra el Ayuntamiento por la suspensión del plazo para resolver el expediente. Demanda de dudosos resultados (la suspensión era por tres meses y ya han transcurrido diez) y, sobre todo, de dudoso tiempo de espera. ¿Se detendrán los relojes? ¿Perderá validez el precioso calendario municipal? ¿Entrará el Cerro de los Moros en una espiral surrealista que lo lleve a terminar como Castroforte del Baralla o limbo semejante?

Al paso que van las cosas preveo la construcción en el Cerro de los Moros del Museo del Urbanismo Surrealista (MUS).

Fdo: Ricardo Mínguez Izaguirre