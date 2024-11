Tráfico ha tramitado 45.000 denuncias hasta octubre en Soria

Jueves, 28 Noviembre 2024 13:52

Hasta octubre, la Jefatura provincial de Tráfico ha tramitado 45.000 denuncias a conductores. La mayoría de ellas son por no usar el cinturón de seguridad y por exceso de velocidad.

El jefe provincial de Tráfico, Sergio Gómez Dean, ha explicado en el seno de la Comisión de Asistencia al Subdelegado, celebrada la pasada semana, que se han impuesto en 2024 (hasta octubre) más de 45.000 denuncias.

Destacan las sanciones por exceso de velocidad y por no usar el cinturón de seguridad.

En cuanto a las primeras infracciones, 28.831 han sido detectadas por radares fijos de pórtico y 7.225 por radares móviles principalmente detectadas por el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil.

Por no hacer uso del cinturón de seguridad se han impuesto 818 sanciones.

En Seguridad Vial, se han producido en 2024 seis siniestros mortales, con el resultado de ocho personas fallecidas, cinco fallecidos menos que en el mismo periodo de 2023.

El total de accidentes ha sido de 1.623 siniestros, de los cuales 1.235 han sido causados por incursión de animales en la vía. Se trata del 76 por ciento.

El jefe provincial de Tráfico explicó también las principales tareas realizadas que son competencia de la Jefatura como trámites de vehículos, conductores, sanciones, seguridad o educación vial, entre otras. Se han realizado este año, hasta el 31 de octubre, 1.208 matriculaciones, 4.480 cambios de titularidad, 1.961 exámenes teóricos, 656 exámenes de destreza y 1.938 exámenes en vías abiertas.

Además, se han expedido 1.878 permisos por examen y 376 por canje. Además, se han tramitado 118 autorizaciones complementarias de circulación, 38 autorizaciones para transporte euromodular y 80 informes para la realización de pruebas deportivas y otro tipo de eventos.

Plan ITS

Los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) engloban todas aquellas aplicaciones de tecnología avanzada que permiten contribuir al incremento de la seguridad vial y aportar mayor eficiencia a la gestión del tráfico por carretera.

Su instalación favorece la resolución de problemas en la red viaria y también proporcionan herramientas a los gestores del tráfico para conseguir un flujo más seguro, fluido y sostenible.

La Dirección General de Tráfico, como organismo competente de la regulación, ordenación y gestión del tráfico en vías interurbanas y en travesías lleva décadas fomentando, apoyando e impulsando el despliegue de estos sistemas.

A partir de la experiencia acumulada en el despliegue de sistemas ITS y como resultado de un análisis en la materia, la DGT ha elaborado un Plan ITS que es prioritario y en el que se organizan y clasifican los servicios ITS pormenorizando el equipamiento necesario, coste estimado y criterios básicos de implantación como referente técnico para orientar y facilitar la toma de decisiones en la selección y utilización de estos sistemas.

Se prevé la instalación de un pórtico en la A-15 durante el año 2025.

Por otra parte, para hacer más accesibles los exámenes teóricos a personas con dificultades de compresión lectora, se ofrece la posibilidad de realizar la prueba común con textos e imágenes adaptados a lenguaje sencillo y ayuda de audio para escuchar las preguntas.

Por último, con el objetivo de acercar la administración al ciudadano se ofrece el alta en cl@ve a los aspirantes al permiso de conducir en el momento de presentarse al examen teórico, lo que ha tenido muy buena acogida.