Soria ¡Ya! y CC.OO. denuncian exclusión de Soria de Estrategia Logística de Castilla y León

Martes, 17 Diciembre 2024 14:04

Los procuradores de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña y Juan Antonio Palomar, han denunciado la exclusión de la provincia de Soria en la Estrategia Logística de Castilla y León 2030. Un tema que lleva esta tarde al pleno de la Cortes con una pregunta oral al consejero de Movilidad. Comisiones Obreras también ha presentado alegaciones por este olvido.

Ceña ha destacado que, una vez más, la Junta de Castilla y León ha ignorado a la provincia de Soria en un documento crucial para el desarrollo regional.

"La Junta se ha vuelto a olvidar de Soria. Y esta vez no pueden decir que es victimismo, está documentado. Se han olvidado de la provincia al redactar la Estrategia Logística de Castilla y León 2030. Ni rastro de Soria, ni un proyecto para Soria. Nada, olvidados", han señalado en rueda de prensa.

Igualmente ha lamentado que Pedro Antonio Heras, procurador soriano del PP, no haya expresado la más mínima queja ante la ausencia de la provincia en la nueva Estrategia Logística.

"También es asombroso que la señora Yolanda De Gregorio, que participó en las reuniones preparatorias de esta Estrategia como delegada territorial de la Junta, no trabajara para incluir a la provincia", ha apun

tado.

Ceña ha dudado si esta omisión se debe a un olvido, dejadez, o a una decisión intencionada.

"No sabemos si de forma accidental, por dejadez, porque no se han dado cuenta de que la comunidad tiene 9 provincias y no 8, o con toda la intención. Pero la realidad es que, por más que hemos buscado en el documento de 207 páginas, no hemos encontrado ni una sola mención a Soria a pesar de ser un punto estratégico", ha asegurado.

Además, ha señalado que no se tenga en cuenta el Corredor del Jalón, donde podría desarrollarse un gran polo logístico aprovechando la autopista ferroviaria que va a atravesar Arcos de Jalón, así como el acuerdo entre el presidente Fernández Mañueco y el alcalde de Soria para la creación de un Cylog en Valcorba.

"Tampoco han contado con agentes, instituciones o empresas de Soria para la redacción de esta estrategia logística. Se olvidan e ignoran a Soria", ha censurado.

Preocupación sindical

CCOO Soria también ha detectado, con gran preocupación, que la estrategia logística de Castilla y León no recoge una serie de necesidades para el desarrollo de la provincia de Soria.

En este sentido ha considerado que urgen inversiones para conseguir nuevos yacimientos de empleo, salarios dignos y puestos de trabajo estables, en definitiva, empleo de calidad. Además, es fundamental el mantenimiento y mejora de servicios públicos y la inversión en infraestructuras.

Por ello, CCOO Soria ha presentado alegaciones al Plan Estratégico Logístico 2024-2030 de la Junta de Castilla y León ya que no incluye inversiones que serían clave para el desarrollo de la provincia de Soria.

Entre dichas alegaciones ha incluido que se incluya a Soria en la red CYLOG, pues es la única provincia de la comunidad que no lo está.

También ha estimado que debe incluir que se dote de los servicios necesarios al polígono de Valcorba y al resto de polígonos de la provincia con una campaña de captación de empresas.

En cuanto a la consecución de la cohesión territorial de Castilla y León, y la integración e interconexión de su territorio con las regiones vecinas, es fundamental potenciar las relaciones además de Portugal y Centro de Europa con las Comunidades autónomas de Navarra, Aragón, Castilla La Mancha y La Rioja, limítrofes de la provincia de Soria.

Otra de las alegaciones presentada, hace referencia a una mayor inversión en infraestructuras y la red de conexión con los principales clústeres empresariales de Castilla y León: el eje Valladolid – Palencia – Burgos – Miranda de Ebro y Aranda de Duero, y en el eje de la Vía de la Plata entre León – Benavente – Salamanca.

En cuanto a infraestructuras viarias, desde CCOO Soria han apostado por el desdoblamiento de la CL101 entre Ólvega y Almazán, así como la CL116, entre Almazán y El Burgo de Osma.

En cuanto al ferrocarril, también ha incluido una alegación en la que insta a que se dé prioridad a la reapertura de la vía férrea Soria-Castejón.