Soria ¡Ya! recuerda a Sánchez las inversiones incumplidas

Viernes, 06 Agosto 2021 14:39

La plataforma Soria ¡Ya! ha registrado este viernes en la Subdelegación del Gobierno una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que denuncia el trato diferente que reciben determinados territorios en España y las promesas de inversiones que no llegan a Soria.



El movimiento ciudadano, en la carta remitida a Sánchez, le recuerda que esta semana han conocido las inversiones previstas por parte del Gobierno de España, para los aeropuertos de Madrid y de Barcelona, así como las conexiones por AVE con los aeropuertos de Girona y Reus por importe de 3.300 millones de euros.

"Al respecto de estas millonarias inversiones, desde la Plataforma Soria ¡Ya! no podemos ocultar que nos preocupa sobremanera, que esas grandes cifras sigan dirigiéndose sólo a determinados territorios, y que una vez más se olviden de la España que a nadie importa; se olviden de la provincia de Soria y de obras básicas prometidas durante décadas y nunca acabadas", ha denunciado.

El movimiento ciudadano señala en su misiva que han oido prometer inversiones relaciones con el reto demográfico en las presentaciones públicas de los fondos Next Generation, asegurando que nadie se quedaría atrás y que mejorarían la vertebración del país mediante la fijación de población en todo el territorio, pero proyectos básicos para la provincia siguen olvidados.

"Sirva la presente para recordarle proyectos muy básicos necesarios para esta provincia, que debieran haberse puesto en funcionamiento hace décadas y que entre otras cuestiones, el olvido de los mismos, ha propiciado que la provincia de Soria, haya quedado muy atrás en relación con el resto de territorios de nuestro país", ha apuntado.

El movimiento ciudadano apunta en su carta en los fondos Next Generation podrían ayudar a superar los abismos creados entre territorios, "y si hubiera voluntad política por parte de su ejecutivo, podrían acometerse con urgencia y de una vez por todas", la autovía del Duero y la autovía de Navarra, entre Soria y Tudela del Ebro, o la conversión en autovía de los tramos de la N-234 entre Calatayud y Burgos.

La Soria ¡Ya! le recuerda también a Sánchez que la provincia llega décadas esperando un ferrocarril digno entre Soria y Madrid, de tal forma que la modernización lleva más de dos décadas prometida, pero su ejecución queda continuamente retrasada mientras los sorianos nos vemos obligados a viajar en vagones de tercera y a velocidades de máquinas de vapor.

También le han recordado la reapertura de la línea Soria-Castejón, proyecto avalado en periodos preelectorales por el PSOE de Soria.

"Necesitamos telecomunicaciones que permitan a los sorianos vivir y trabajar en la provincia; la reciente licitación de banda ancha para Soria, sólo obliga a las operadoras a conectar 9.052 unidades de las 45.259 existentes, es decir que el 80 por ciento seguirá excluido de la banda ancha", ha censurado.

Y en relación a las ayudas de funcionamiento permitidas por la Comisión Europea para las empresas de la provincia de Soria, la Soria ¡Ya! ha trasladado su profunda preocupación porque tres meses después de haber sido aprobadas, no ha habido ningún avance significativo.

"De sobra sabemos que 90.000 sorianos poco importan a éste o a otro ejecutivo, y también sabemos que a los 90.000 sorianos (al igual que el resto de españoles), nos tocará devolver vía impuestos en los próximos 30 años, los fondos Next Generation, fondos de los que todo parece indicar en el mejor de los casos, sólo nos llegarán migajas", ha lamenatado.

La Plataforma Soria ¡YA! ha reconocido que le alarma enormemente que una vez más, estas inversiones millonarias no hagan sino acrecentar las diferencias en el conjunto de España, ayudando a las zonas más desarrolladas a seguir desarrollándose y negando el futuro a zonas como la provincia de Soria.

"Con los planteamientos que estamos viendo y sin un tratamiento ambicioso y de choque, nuestra provincia está abocada a la desaparición", ha denunciado.

La plataforma Soria ¡Ya! le recuerda en su carta a Sánchez que hablar de reto demográfico y de despoblación, queda muy bien en los discursos, pero la solución real pasa por la materialización de proyectos e inversiones de altura imprescindibles en la zona más despoblada de España, "si bien, ello parece no ser una prioridad para quienes gestionan estos fondos".