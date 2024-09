Soria ¡Ya! critica declaraciones de delegada territorial sobre medidas contra despoblación

18 Septiembre 2024 - 11:30

Soria ¡YA! ha expresado hoy también su rechazo a las recientes declaraciones de la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Yolanda de Gregorio, sobre las medidas para afrontar la despoblación. El movimiento ciudadano le ha acusado de desinformar a la sociedad.

De Gregorio declaró el lunes que lo que tiene que hacer el PSOE es reclamar al Gobierno que implante al máximo el porcentaje permitido por Europa para bonificar los costes laborales de las empresas, tras la moción aprobada por PSOE y PP en el último pleno municipal, descartando o un mayor compromiso regional, ya que a su juicio las medidas ya están en marcha.

Soria Ya ha señalado hoy en un comunicado que De Gregorio muestra una vez más una total desconexión con la realidad provincial

"Es lamentable observar cómo, tras 37 años de gobierno autonómico del Partido Popular, la Ordenación del Territorio sigue siendo una tarea pendiente. Castilla y León es de las pocas comunidades, si no la única, que no cuenta con una Ordenación del Territorio. La señora De Gregorio confunde la Ordenación del Territorio con la Ley de Ordenación de Servicios, que, además, no está desarrollada y actualmente no hay nadie trabajando en ello. Esto demuestra una clara falta de compromiso y planificación por parte de la Junta de Castilla y León", ha apuntado el movimiento ciudadano.

La Ley de Blindaje de Servicios Públicos, que se presentó como un avance significativo y que se aprobó hace unos días -y a la que aludió De Gregorio en sus declaraciones-, no es más que humo. No hay nada nuevo en ella, no se aceptaron enmiendas de calado del resto de los grupos y toda la oposición votó en contra, lo cual evidencia su ineficacia y falta de sustancia", ha reiterado.

La Ley de Reto Demográfico, prometida por Fernández Mañueco hace cinco años, sigue sin materializarse, ha denunciado Soria Ya

"Ni siquiera está en el horizonte. Mientras tanto, la única propuesta concreta en este ámbito ha sido presentada por Soria ¡YA!, demostrando nuestra voluntad y capacidad para abordar los problemas que realmente importan a nuestros ciudadanos y la dejadez en este grave asunto por parte de PP y PSOE", ha censurado.

En cuanto a las Ayudas al Funcionamiento, Soria Ya ha calificado de inadmisible que la delegada territorial lo confunda con el Plan Soria Conectada y Saludable.

"No tienen absolutamente nada que ver y esta confusión sólo contribuye a desinformar a la población. Parece que tanto PP como PSOE prefieren confundir a la ciudadanía mezclando asuntos para salir del paso", ha lamentado.

Contrariamente a lo que afirmó la De Gregorio, Castilla y León no es una de las comunidades autónomas que más beneficia a los nuevos autónomos.

Además, las bonificaciones fiscales de la comunidad, a pesar de ser mencionadas repetidamente durante la entrevista, están lejos de ser las mejores.

"Debemos recordar que tanto PP como VOX rechazaron la proposición no de ley de nuestros procuradores en la que se pedía a la Junta aumentar la duración de la bonificación del 100% de las cuotas de la Seguridad Social de los nuevos autónomos a los dos primeros años de actividad y mejorar las ayudas a los trabajadores por cuenta propia de la provincia de Soria", ha señalado.

"Presumir de la gratuidad de la licencia de caza y pesca es una auténtica broma de mal gusto. El coste total de estas licencias es de apenas 15 o 20 euros, lo cual no supone una verdadera ventaja económica", ha ironizado.

Finalmente, Soria Ya ha calificado de inaceptable que no exista ningún tipo de ayuda al funcionamiento en el mundo rural de Castilla y León. Esta falta de apoyo agrava aún más la despoblación y el abandono de nuestras zonas rurales.

Por ello ha exigido a la Junta de Castilla y León que deje de realizar ejercicios de desinformación y que, de una vez por todas, se comprometa seriamente con el desarrollo y bienestar de nuestra provincia.

"La ciudadanía soriana merece respuestas y soluciones concretas, no promesas vacías y declaraciones desconectadas de la realidad", ha sentenciado.