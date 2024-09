Semana Europea del Deporte 2024 ¡BEACTIVE con la UVa en Soria!

13 Septiembre 2024 - 07:23

El Campus de Soria de la Universidad de Valladolid se ha sumado a la Semana Europea del Deporte 2024, que se celebrará la última semana de septiembre, con la iniciativa #BEACTIVE en la que se promoverán multitud de actividades para incentivar la actividad física y la adquisición de hábitos de vida saludables en la comunidad universitaria.

Desde la Comisión Europea se ha detectado que, a pesar de que el deporte y la actividad física contribuyen sustancialmente al bienestar de los ciudadanos europeos, el nivel de actividad física se está estancando e incluso disminuyendo en algunos países, circunstancia que se ha agravado especialmente en los últimos tiempos debido a la pandemia por COVID-19.

La celebración de la Semana Europea del Deporte (23-30 de septiembre) nace de una iniciativa de la Comisión Europea a favor de una vida saludable y activa.

El objetivo principal de la Semana Europea del Deporte es concienciar sobre la importancia de un estilo de vida activo para todos/as, además de transmitir ser un importante transmisor de valores.

En 2024 la Comisión Europea pone el foco en los valores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y el poder del deporte para hacer que las sociedades sean más inclusivas: Contribuye a la educación, la igualdad, la sostenibilidad, la solidaridad y la democracia, creando entornos en el que todo el mundo se sienta bienvenido.

VALORES #BEACTIVE 2024

Inclusión: El deporte es para todos, no sólo para los atletas. Puedes participar independientemente de tu forma física o tus antecedentes. El deporte es inclusivo y no discrimina. No importa tu sexo, edad, capacidades, religión, etnia, educación u orientación sexual: ¡el deporte es para todos!

Bienestar: El deporte refuerza la autoestima y favorece la salud. La actividad física ayuda a la superación personal y aumenta el bienestar general. Cuando haces deporte, ¡te ves bien y te sientes bien!

Pertenencia: Somos una comunidad. El deporte ofrece oportunidades vitales al tiempo que fomenta los valores comunitarios de amabilidad, respeto y solidaridad. La actividad física es un billete de ida hacia la socialización y la sostenibilidad.

La Universidad de Valladolid ha resaltado que está altamente concienciada con la necesidad de promover la actividad física como elemento formativo y facilitador de la integración, muy importante para los nuevos estudiantes en sus primeros días de vida universitaria, además de tratar de reducir la alta tasa de inactividad y de enfermedades metabólicas que no hace más que aumentar entre nuestra sociedad y que tiene especial incidencia entre el alumnado universitario.

La iniciativa “BEACTIVE con la UVa” se propone mantener activa a la Comunidad Universitaria y sentar las bases de hábitos saludables y valores que mantendremos durante la vida académica de nuestra comunidad y se compone una serie de actividades simultáneas en los cuatro campus, a las que se suman las actividades de promoción propias en cada campus universitario.

Actividades provisionales en el Campus Universitario de Soria

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DIAS Y HORA LUGAR INSCRIPCIONES #BEACTIVE

#EATHEALTHY Fruta como alternativa de almuerzos saludables y difusión como recuperador post ejercicio 23-30 sept Actividades SED 2023 y Hall de Campus no es necesaria inscripción previa CONCURSO DE FOTOGRAFIA Sube tu foto de la semana europea del deporte y etiqueta conforme a las bases. Se premiará con una sudadera UVa la foto que mejor represente los valores de la Semana Europea del Deporte. 23-30 sept Instagram BASES SUP Curso de pádel surf en el Río Duero dentro del programa de actividades en la naturaleza 23-26 sept Soto Playa información e inscripciones Almuerzo reparabicis Taller básico de mantenimiento de la bicicleta con el objetivo de difundir las ventajas de alternativas de desplazamiento saludables 23 de sept Estación de autorreparación o Hall del Campus no es necesaria inscripción previa TORNEO BEACTIVE Competición 4X4 VOLEY PLAYA. 24 Y 25 de sept PISTA EL PEÑÓN INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES (próximamente) Puertas abiertas YOGA, FITNESS TOTAL, CROSSTRAINING, HIIT,ZUMBA 25 a 28 de sept

18:00-21:00 Gimnasio del Campus no es necesaria inscripción previa