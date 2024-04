Podemos Soria reivindica el horizonte republicano en el 14 de abril

Domingo, 14 Abril 2024 13:35

En esta jornada del 14 abril en que se conmemora la proclamación de la II República en 1931, Podemos Soria ha defendido como necesario un ‘Horizonte Republicano’que permita una transición hacia una democracia plena

. “Nuestro sentir es que en este día es necesario reivindicar no solamente la legítima II República, ilegalmente atacada por el golpe de estado fascista de 1936, sino el republicanismo como una forma de planteamiento de la España del presente y del futuro”, han señalado en un comunicado..

Desde el círculo de Soria han asegurado que la militancia de Podemos a nivel nacional se ha sumado de forma masiva al manifiesto ‘Felipe VI… ¡10 años bastan!’, en el que se exige el final de la institución monárquica “que representa la corrupción sistémica, el patriarcado en su máxima expresión y que atenta contra toda concepción democrática elemental, ya que es anacrónica, absurda y está podrida desde los cimientos”, en sus propias palabras.

También han invitado a la sociedad a sumarse a la marcha republicana que tendrá lugar el próximo 16 de junio.

“Saldremos a las calles, como dice el manifiesto, ‘a pasearnos a cuerpo, que ya es hora’”-

No obstante, el partido morado ha resaltado la necesidad de ampliar el concepto que la masa social tiene del republicanismo.

“La forma de gobierno del estado no es sino un comienzo, una punta de lanza. El Horizonte Republicano se compone de muchísimos más elementos y objetivos, aparte del fin de esta vergonzosa corona impuesta por un dictador genocida y todo el sistema de tejemanejes que la acompañan”, han apuntado.

La igualdad de derechos para toda la ciudadanía, el feminismo, el desarrollo ecosostenible y la defensa de los servicios públicos son algunos de los aspectos, en palabras de Podemos Soria, que forman parte integral del mencionado Horizonte Republicano y que dentro de la estructura estatal del partido posee su propia secretaría, presidida por Rafael Mayoral.

“No obstante, es básico y de mínimos que no se puede avanzar sin solucionar las injusticias del pasado, y lo que están haciendo el PP y sus aliados de Vox en las autonomías es un atropello y una laceración”, ha señalado el portavoz Alberto Sanz, poniendo el acento en las comunidades gobernadas por dichos partidos de la derecha como Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana.

“¿Cómo se puede tildar de ‘concordia’ una legislación que no solo no condena el franquismo y su ascenso ilegítimo al poder mediante la violencia criminal sino que lo blanquea descaradamente, y que echa aún más tierra sobre las miles de víctimas del fascismo que aún esperan justicia en las cunetas, al tiempo que pone una losa más sobre las familias que aguardan y que merecen verdad, justicia y reparación?”, ha asegurado.

Desde el partido morado han exigido al Gobierno de España que haga cumplir la ley de Memoria Histórica “hasta la última coma” y ha adelantado que acudirán al Tribunal Constitucional dado que estas legislaciones, en palabras de Sanz, “vulneran las competencias estatales, de superior fuerza y rango legal, en materia de Memoria Democrática”.

“La república es democracia”, han concluido , “y en democracia no caben instituciones caducas, corruptas y absolutamente innecesarias. Sí a la democracia, no a la monarquía. No hay otra opción”.