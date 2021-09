Paciente ingresado por virus del Nilo

Viernes, 03 Septiembre 2021 15:23

La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Salud Pública y su Servicio de Epidemiología, ha confirmado este viernes un caso de fiebre por virus del Nilo Occidental en la provincia de Soria, en un varo de mediana edad que permanece ingresado en el Complejo Asistencial soriano.



El paciente ingresó el pasado 29 de agosto en el Complejo Asistencial de Soria con sintomatología compatible con dicha enfermedad, confirmada por el Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda (Madrid), según ha informado en un comunicado la delegación territorial de la Junta en Soria.

El paciente está en estado grave pero estable, habiendo evolucionado favorablemente.

La persona afectada tiene su domicilio en una localidad de la provincia de Sevilla, permaneciendo desde hace unos días en Soria por vacaciones.

En su encuesta epidemiológica se refiere una picadura de insecto sin determinar en fechas atrás, en su lugar de residencia, por lo que probablemente se trate de un "caso importado" atendido en la Comunidad de Castilla y León.

La fiebre por virus del Nilo Occidental es una zoonosis provocada por virus del género "Flavivirus", cuya transmisión se produce por picadura de mosquitos del género "Culex", que actúa como vector, ya que el reservorio de este patógeno se encuentra en aves, sin que se conozca casuística de contagio entre personas.

Su período de incubación oscila entre los dos y los catorce días y el 80 por ciento de las infecciones cursan de forma asintomática.

En el caso de sí presentarse síntomas, los más leves son febrícula, dolor de cabeza, cansancio, náuseas y/o dolor muscular, mientas que lo más graves son encefalitis o meningoencefalitis, no existiendo tratamiento específico para la enfermedad, más allá de las medidas de soporte y atención a la sintomatología.

Su transmisión no es entre personas, por lo que las mejores medidas preventivas se centran en evitar la picadura de mosquitos, especialmente en áreas, sobre todo zonas húmedas, en las que pueda haber presencia de los del género "Culex" para lo que se recomienda el uso de repelentes de mosquitos; cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa; uso de mosquiteras; evitar en lo posible permanecer al aire libre entre el atardecer y el amanecer; no usar perfumes intensos; y evitar la acumulación de agua en macetas, latas o canalones, así como en piscinas abandonadas.

La Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León en Soria, en colaboración con los profesionales sanitarios del Complejo Asistencial soriano, mantienen la vigilancia sobre este caso de fiebre por virus del Nilo Occidental, de acuerdo con los protocolos asistenciales y epidemiológicos indicados al respecto.

Además han dado traslado de la información sobre el caso al Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad y a la Comunidad de Andalucía.