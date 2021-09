Monreal retoma su “Espacio de Arte” con el escultor Javier Grávalos

Miércoles, 08 Septiembre 2021 16:00

El “Espacio de Arte” Monreal ha abierto esta semana una nueva exposición de escultura del artista Javier Grávalos.

Son doce esculturas realizadas con diversos materiales como el hierro y piedra las que componen esta exposición en las que cada una de las obras han sido adaptadas de forma muy cuidada a los escaparates de Joyería Monreal.

Javier Grávalos, gran escultor pamplonés, se define como autodidacta, apasionado del arte, sin estilo predeterminado, guiado por su intuición, con el fin primordial de disfrutar de la libertad de crear

“Mis inicios en la escultura, de manera totalmente autodidacta, están estrechamente ligados con mi temprana pasión por el arte. Con mi habilidad para las más diversas tareas manuales. Con creatividad y grandes dosis de intuición. Si algo me hace feliz es enfrentarme al material, me encanta el de desecho, y probar, experimentar con un trozo de madera, una piedra, hierro. Son estos elementos los que me guían en todo momento. Por el camino, horas y horas de pruebas, de errores, de más aciertos con los años. Un recorrido en el que la clave es disfrutar, trabajar con total libertad y pasarlo bien, muy bien. No concibo el proceso de otra manera", ha señalado el artista.

Grávalos paso parte de su adolescencia en una localidad del antiguo Sáhara Español, Villa Cisneros (hoy Dajla).

Aún se emociona al recordar las tardes en el taller de un joyero saharaui (maharrero). Le fascinaba ver la delicadeza y el amor con el que fundía y trabajaba la plata hasta convertirla en pequeñas obras de arte; en humildes, pero preciosas joyas.

Aquella experiencia está, sin duda, en el origen de sus ansias por crear algo con mis propias manos.

Ya en la Península, y con algunos años más, comenzo a conocer y admirar la obra de muchos escultores vascos: Chillida, Basterretxea, Oteiza, Aizkorbe, Anda… y, especialmente la de Joxe Ulibarrena. Imposible le resultan olvidar las visitas a su taller-museo en el Valle de Goñi.

En cuanto a su estilo, decir que no le preocupan las etiquetas.

"Que lo que hago es experimentar, divertirme, darle alas a mi intuición y, por encima de todo, ser libre en todo este proceso creativo". ha señalado.

Una vez más Joyería Monreal vuelve a apostar por su compromiso con el arte y la cultura.