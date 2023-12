Mañueco rechaza "privilegios" para Soria

Miércoles, 13 Diciembre 2023 09:42

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha acusado este martes a Soria Ya de pedir "privilegios" para la provincia soriana.

Además el presidente de la Junta ha advertido al portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que no cederá porque él no es como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE) y "aquí no hay subastas".

https://medio.ccyl.es/tebas85/tmp/output__1702398046197.mp4

Ceña formuló ayer tarde, en el Parlamento regional, una pregunta al presidente de la Junta donde reclamaba que los sorianos fueran tratados como el resto de ciudadanos de la comunidad, en igualdad.

“Para Fernández Mañueco pedir justicia ante las desigualdades que sufrimos los sorianos es pedir privilegios. El presidente de la Junta tilda de separatistas y nacionalistas por pedir ser tratados como el resto de ciudadanos de Castilla y León”, ha señalado Ceña en las redes sociales.

“Si pedir ser tratados como el resto de ciudadanos de Castilla y León es ser separatista y nacionalista, lo somos. Porque nadie es más que nadie, pero menos tampoco”, ha reiterado.

En este sentido ha preguntado si reclamar un helicóptero medicalizado con base en la provincia para acortar los tiempos es un privilegio; una segunda UVI móvil 24/7 para dar servicio a una provincia de 10.036 kilómetros cuadrados es un privilegio; si las ayudas de funcionamiento para empresas de Soria son un privilegio o disponer de unidad de radioterapia para no tener que viajar a Burgos es un privilegio.