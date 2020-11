Los gimnasios reclaman abrir por ser una solución al Covid

Sábado, 14 Noviembre 2020 14:24

Alrededor de trescientas personas se han concentrado al mediodía de hoy en Soria, convocados por la Asociación Soriana de Empresarios de Instalaciones Deportivas (ASEID), para reclamar la apertura a clubes e instalaciones por no ser un problema sino una solución frente a la Covid 19.



El presidente de la citada asociación, Jesús Corchón, ha leido el manifiesto en la céntrica plaza Mariano Granados de Soria, en el que también ha reclamado ayudas y medidas que permitan "sacar de la UCI" al mundo deportivo, "un aliado a la hora de combatir esta pandemia y no el enemigo de la salud".

"Los empresarios necesitan salvar sus negocios y los clubes seguir manteniendo su identidad y su viabilidad", ha resaltado en un concentración al que han asistido representantes de clubes sorianos y deportistas como el doble campeón olímpico de maratón, Abel Antón, y el maratoniano en activo Daniel Mateo.

Corchón ha recalcado en el manifiesto que, sin deporte, la Soria de mañana verá su salud comprometida, un aviso que trasladarán el próximo lunes, por escrito, al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

En este sentido ha apuntado que el mundo del deporte está siendo desmantelado por medidas restrictivas y "desproporcionadas" que quieren frenar el avance de la pandemia.

"La Junta nos obliga a una vida sedentaria sin tener en cuenta los datos reales, confirmados por el Ministerio de Sanidad, que indican que el deporte no es el problema", ha recalcado.

Según las cifras oficiales, los brotes de Covid 19 asociados a la actividad deportiva suponen el 0,28 por ciento del total de España y los positivos son el 0,22 por ciento del total nacional, "lo que confirma el bajo riesgo de la actividad deportiva y la seguridad de los gimnasios y otras instalaciones deportiva, que hemos adecuado nuestros protocolos de seguridad y higiene a la situación pandémica y que ofrecemos entornos seguros".

"En esta gran familia del deporte en Soria no entendemos cómo nos obligan a parar cuando no hemos contribuido al aumento del número de brotes en la provincia. Si ayudamos, en cambio, a mantener el estilo de vida saludable que necesitan hoy los sorianos para afrontar esta pandemia", ha resaltado.

Corchón, que ha rechazado el cierre obligado, ha señalado que los gimnasios y actividades deportivas movilizan en Soria a 6.000 usuarios y dan empleo a medio centenar de trabajadores.