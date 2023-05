IU da sonoro suspenso al concejal de Deportes

Lunes, 22 Mayo 2023 14:02

Izquierda Unida continúa "desadoquinando" a los miembros del equipo de gobierno cuya gestión al frente de su concejalía merece un sonoro suspenso de fin de curso. Hoy le toca al concejal de Deportes, Manu Salvador.

"Y permítasenos valorar positivamente su trayectoria personal como deportista porque como responsable de deportes de nuestra ciudad, no hemos encontrado nada digno de mención más allá de alguna entrega de premios o las presentaciones de las campañas de deporte municipal", ha censurado.

Ha sido incapaz, según IU, de defender los intereses del departamento que representa ante otras concejalas permitiendo por ejemplo que las duchas del Asperón y de la Fuente del Rey tengan un nivel de roña considerable, haber mantenido una pista sin marcador durante toda la legislatura y otra pista en la que solo se puede entrenar porque no hay gradas.

Más grave para Izquierda Unida es su claudicación ante la concejala de personal, a la que no ha exigido que dote de personal y organización suficiente las instalaciones deportivas con el consiguiente perjuicio para el usuario que observa atónito cómo se le cierran las instalaciones por falta de personal.

"No vamos a pedirle que dimita porque si no lo ha hecho por dignidad ante esas desautorizaciones de sus compañeras, no lo va a hacer ahora. Pero se merece nuestro más sonoro suspenso", ha señalado.

IU se ha comprometido a estudiar el estado actual de todas las instalaciones deportivas municipales y los espacios deportivos para determinar las carencias y problemas existentes de cara a renovar y poner a punto todas las instalaciones deportivas de la ciudad.

Además se ha comprometido a dotar de personal suficiente y en condiciones óptimas todas las piscinas e instalaciones deportivas municipales.