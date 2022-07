Homenaje de la Complutense a Alfredo Jimeno

Jueves, 14 Julio 2022 08:29

La Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid ha homenajeado a los profesores que se han jubilados en los dos últimos cursos. Entre ellos ha estado el profesor Alfredo Jimeno, con 35 años de docencia e investigación arqueológica.

En la imagen, Jimeno, en el reconocimiento realizado en el Campus de Soria.

El acto de homenaje, a los profesores y profesoras de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid que se jubilaron durante los dos cursos académicos de pandemia (2019-2020 y 2020-2021) se ha celebrado el pasado 12 de julio en el Aula Magna de la Facultad.

Tras las palabras de presentación del decano, Miguel Luque Talaván, en las que ha recordado a los profesores fallecidos durante esos años, y la interpretación de la primera pieza musical han tomado el uso de la palabra los profesores jubilados y las profesoras jubiladas.

El primero en hablar ha sido el profesor Alfredo Jimeno Martínez, soriano con 35 años de docencia en la Facultad como docente de Prehistoria, -anteriormente lo hizo en el antiguos Colegio Universitario de Soria- y que ha dejado un recuerdo muy grato entre sus compañeros y compañeras del Departamento y los miles de estudiantes que ha tenido a su cargo en diferentes asignaturas.

El profesor Jimeno ha sido, como lo ha sido siempre, cabal, conciso y exacto en sus palabras:

“Muchas gracias a la Facultad de Geografía e Historia por haber organizado esta despedida, que nos permite reencontrarnos después de tanto tiempo de aislamiento. Tras mi jubilación, que coincidió con los primeros meses de la pandemia, he echado mucho en falta el contacto con alumnos y compañeros. Fue una ruptura brusca e inesperada, que me ha pesado como si me hubiera quedado algo por hacer. Sin embargo, me siento afortunado porque he podido dedicar mi dilatada actividad profesional a mis dos grandes pasiones: la docencia y la investigación arqueológica. Y agradecido por todo el tiempo, casi 35 años, que he podido hacerlo en la Universidad Complutense, en la que me he volcado, pero que también me ha dado tanto y me ha enriquecido a nivel profesional y a nivel humano", ha señalado.

Jimeno ha agradecido a los alumnos que le han motivado para mejorar cada curso, y a lo compañeros de su Departamento de Prehistoria y de otros departamentos de la Facultad, que le han aportado tanto en su trayectoria docente.

"Formar parte de esta Universidad ha sido para mí un orgullo. Y sigo sintiéndome parte de ella aunque sea ya en la distancia. Muchas gracias”, ha concluido.

El profesor Jimeno ha estado acompañado de su esposa y varios compañeros del Departamento así como antiguos alumnos y discípulos suyos.

A continuación han intervenido el resto de profesores que han desgranado recuerdos amables y agradecimientos a la Universidad, los estudiantes, el claustro de profesores y el personal de administración y servicios del centro.

Tras una segunda pieza musical, que ha sido muy aplaudida por la entrega y calidad de los interpretes, el decano ha dado por concluido el acto.