García Montero: "No se puede homenajear a los que están contra democracia"

Jueves, 03 Noviembre 2022 20:53

El poeta Luis García Montero ha señalado que la democracia y la Constitución son fruto del consenso político, “por lo que no se puede homenajear a los que están en contra de ellas y que acabaron con ella y estuvieron cuarenta años con una dictadura”.

Las conferencias de la XVI Semana de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos Giulia Tamayo han comenzado esta tarde en el centro cultural Palacio de la Audiencia, con la participación de Luis García Montero y Benjamín Prado en la charla “Poesía y Memoria. Recuerdo a Almudena Grandes”.

En cuanto al debate político que ha vuelto a reabrirse con la publicación de la Ley de Memoria Democrática, García Montero ha manifestado que por desgracia hay una España muy tradicionalista que se identifica con el autoritarismo y las nuevas formas que están surgiendo con el neofascismo en Italia y la extrema derecha en Francia y que conectan en España con los que tienen nostalgia de la dictadura.

“Acaba de salir de su tumba, en una iglesia, en un espacio monumental, Queipo de Llano, que fue la persona que ordenó asesinar a Federico García Lorca, y la responsable de más de 45.000 ejecutados en la guerra civil y en la inmediata postguerra”, ha recordado.

García Montero ha reconocido que tiene poco que ver con Queipo de Llano y con 1936, porque su compromiso con la memoria tiene un año, 2022, y “quiero vivir en un país que sea suficientemente digno para que no esté recordando en un monumento a un asesino como Queipo de Llano”.

En este sentido ha señalado que sería inconcebible en la Alemania moderna se homenajeará monumentalmente a Hitler, “mi compromiso es el 2022 y creo que de esta manera crearemos un país de convivencia y de dignidad. ·Es la manera de querer a España. No se trata de recordar a los muertos, se trata de respetar a los vivos”.

Para el poeta, es una “lástima” que la derecha democrática española, “tan necesaria” para mucha gente, no acepte el papel de que cada cual puede tener sus ideas y discutir sobre subir o no los impuestos o invertir o no en sanidad pública, pero “negarse a respetar la democracia, me parece que está fuera de lugar, si queremos pertenecer a una Unión Europea moderna”.

Montero ha asegurado que ha aprendido hace mucho tiempo que el presente es un espacio amplio donde está la memoria y la imaginación del futuro y “de hecho comprometerse con la memoria es una manera de hacerlo con la dignificación del presente e imaginar el futuro supone reconocer que problemas podemos desatar en el presente y qué camino nos conviene hacer”.

Para el poeta, no se puede vivir sin memoria porque forma parte del ser humano.

García Montero ha reconocido que cuando tiene una pérdida tan grave como la de su mujer y escritora Almudena Grandes la vida pierde sentido y se queda uno en el vacío y entre las formas de refugio que ayudan a dar sentido a la vida se encuentra la poesía.

“Gracias a la poesía he podido buscar respuestas a lo que ha supuesto la perdida de Almudena para todos nosotros”, ha resaltado.

La siguiente jornada será este viernes con la participación de los principales representantes de las asociaciones memorialistas en una mesa redonda centrada en el debate sobre la nueva Ley de Memoria Democrática.