El PSOE lleva a Cortes la falta de personal en Los Royales

Martes, 19 Julio 2022 14:32

El PSOE presentará en las Cortes regionales varias preguntas para conocer la situación real del personal en la residencia de mayores Los Royales, tras las quejas manifestadas por los representantes de los trabajadores.

El procurador socialista Ángel Hernández ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión que ha mantenido, junto al diputado nacional Javier Antón, con el Comité de Empresa de la Residencia de Los Royales de la capital, dependiente de la Junta de Castilla y León.

Hernández ha recordado que ya durante la primera ola de la pandemia esta residencia fue una de las que sufrió con mayor dureza el azote por el COVID19, situación que el PP oculta y se ha negado a investigar para tratar de depurar responsabilidades y evitar que se repitan esos hechos tan lamentables.

El procurador socialista ha denunciado que la situación según lo trasladado por familias y trabajadores “es desesperante por la falta de personal, de materiales, carencias estructurales o de digitalización.

"Y esto es debido porque el Partido Popular ve este tipo de instalaciones y servicios, ve las residencias desde el punto de vista económico, no con ojos socio sanitarios y de atención", ha apuntado.

“Actualmente la residencia tiene 195 usuarios, lo que se traslada según los ratios de 0,458 trabajadores por cada usuario de la propia Junta de Castilla y León en la necesidad de contar con nueve auxiliares de enfermería más de manera estructural, durante todo el año, lo que hace que se sobrecargue con muchísimo trabajo adicional y se les deban días del año pasado al personal existente, habiendo momentos en los que hay tan solo tres personas para atender a 41 mayores. Es una situación completamente insostenible”, ha denunciado Hernández.

“Hernández denuncia que la delegada de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio, se ha negado a reunirse con los trabajadores, sí que lo ha hecho con las familias, para que le den traslado de la situación. Tiene tiempo para las fotos pero no para trabajar por los 195 usuarios y usuarias de la Residencia de los Royales”, se ha lamentado el socialista.

Hernández ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León “presentará diversas preguntas en sede parlamentaria para dar a conocer la situación real del personal de esta residencia y su gestión por parte de la Junta, para que planifique las reformas estructurales necesarias, incluida la instalación de climatización ya que no cuenta con ella, lo que hace que se estén alcanzando temperaturas altísimas por encima de 33 años y con riesgo severo de deshidratación de los usuarios y usuarias, algunas de ellas aisladas por COVID19. Si la Junta no hace su trabajo, presentaremos una Proposición No de ley para la remodelación y digitalización con fondos europeos de la Residencia de Los Royales”.

“En caso de que esta semana la delegada no reciba al Comité de Empresa, llevaremos a cabo las acciones necesarias para que la Junta de Castilla y León de soluciones reales a los problemas que arrastra esta residencia”, ha concluido Hernández.