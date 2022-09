El PP presentará su alcaldable en octubre

Martes, 20 Septiembre 2022 13:21

El PP de Soria presentará antes de finalizar octubre su candidato a la alcaldía de Soria, para lo que ha encargado un sondeo en el que que ha incluido cinco candidatos.

El PP de Soria presenta sus candidatos a alcaldes en los ayuntamientos de Soria y provincia antes de finalizar octubre, según ha avanzado este martes su presidente provincial, Benito Serrano.

Serrano ha señalado, a preguntas de los periodistas, que cada partido va afinando "la banda" y el PP está trabajando para culminar las propuestas, una situación para la que se han marcado el plazo de hacerlo antes de terminar octubre.

"Nosotros tenemos un planing marcado desde hace tiempo y estamos trabajando en él", ha asegurado.

Serrano ha confirmado que el partido ha encargado un sondeo, con cinco propuestas, para que los ciudadanos la valoren y el partido lo haga como una herramienta más en la valoración final para decidir el candidato.

"El plazo para hacerlo público será, si todo va como queremos hacer, a final de octubre. Lo que no quiere decir que no pueda ser antes. Tenemos que tratarlo en el partido. Hay unas fechas que están comprometidas y no podemos disponer de ellas. Lo procuraremos hacer lo antes posible, por todos los candidatos de los pueblos", ha asegurado.

Serrano ha considerado positivo que en bueno presentar a su candidato en cada pueblo.

En el sondeo realizado en Soria se ha planteado como alcaldable al senador José Manuel Hernando, al diputado nacional Tomás Cabezón, a la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, al joven empresario Javier Jiménez y al actual portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz Remacha.

Serrano ha añadido que también podría ser candidato a alcalde por el PP alguien que no se haya incluido en esta encuesta.

"Nosotros no tenemos el problema que tiene el PSOE, que sólo tiene un candidato. Nosotros podemos elegir entre más", ha ironizado.

El presidente del PP ha recordado que Carlos Martínez optó a la alcaldía de Soria pidiendo un "cambio" a años de gestión del PP.,

"Ahora a lo mejor, habría que sacarle a él el cartel, después de cuatro legislaturas. Pero a veces lo que aplicamos para unos, no los lo aplicamos nosotros mismos. A lo mejor es el momento del cambio, que haya una alternancia, y que los sorianos vean que se pueden hacer también las cosas de otra forma y que hay otro proyecto, y tendremos que presentar ese proyecto", ha apuntado.

