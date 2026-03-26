El Campus de Soria rompe prejuicios sobre población gitana

Jueves, 26 Marzo 2026 13:28

El Campus de Soria recibe estos días a sus visitantes con una exposición que busca mejorar la integración de la población gitana en la Universidad.

Rosalba Fonteriz, delegada del Rector para la Responsabilidad Social Universitaria en la UVa, ha señalado que dentro de las competencias de responsabilidad social se busca una Universidad cada vez más justa y equitativa, y dentro de ellas, hay muchas labores de sensibilización y formación para la comunidad universitaria, entre ellas el ciclo iniciado hace tres años de una exposición de la vida del pueblo romani.

“Entendemos que tenemos un porcentaje muy pequeño de alumnos de origen gitano en nuestra Universidad, cuando hay un millón de personas romaníes en España y sólo el 1 por ciento accede a la Universidad. Lo que nosotros queremos es que accedan más y se sientan plenamente tutelados”, ha resaltado.

Fonteriz ha reconocido que desgraciadamente siguen existiendo prejuicios en la sociedad y lo que se pretende con la exposición es que los estudiantes universitarios, sobre todo, conozcan, la historia del pueblo romaní como primer paso para romper con muchos prejuicios.

Toda la historia se ha condensado en 18 paneles realizados por la asociación Estudiantes con Gitanos, que la Uva ha llevado a cada uno de sus cuatro campus, con 600 que se cumplieron en 2025 de su llegada a España.

Con este fin, se ha inaugurado en el marco de esta actividad una exposición en la que a través de paneles expositivos se narra la historia y cultura del pueblo gitano

España no puede concebirse sin las aportaciones a la historia, cultura y folclore del pueblo romaní.

En 2025 se han cumplido una cifra redonda, 600 años de la presencia del pueblo gitano en España.

La población gitana se acerca al millón de personas (pese a no existir un censo, ya que el combate contra la discriminación invisibiliza todo lo que sean cifras y datos cuando de etnia se trata).

Son ciudadanos españoles que contribuyen a la economía, participan en la sociedad y aportan riqueza nacional.

Hay avances significativos que reflejan su incorporación laboral mediante el diseño de planes de empleo específicos.

Sin embargo, la idea de inclusión es ajena al discurso cuando del pueblo gitano se trata porque se habla de lo contrario, de su exclusión en la vida social.