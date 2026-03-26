El Campus de Soria analiza en seminario emprendimiento femenino para sostener medio rural

Jueves, 26 Marzo 2026 13:10

El Campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid ha abierto este jueves un seminario sobre como sostener el territorio, donde resalta el papel que juega la mujer y el emprendimiento.

La iniciativa, que se prolongará dos jornadas más, está orientada a visibilizar el papel de las mujeres rurales como agentes de transformación social, emprendimiento y desarrollo territorial en la provincia.



En la presentación del seminario han intervenido hoy Rosalba Fonteriz, delegada del Rector para la Responsabilidad Social Universitaria; Luis Carlos Martínez Fernández, Jefe de Gabinete del Rector, Proyección Territorial y Agenda 2030; y José Luis Ruiz Zapatero, vicerrector del Campus Universitario Duques de Soria, junto con la profesora Lidia Sanz Molina, responsable del seminario.





El programa del seminario incluye ponencias, mesas redondas y talleres dedicados a analizar las oportunidades y dificultades de las mujeres en el medio rural, así como a presentar iniciativas de apoyo y experiencias de emprendimiento impulsadas desde Soria y otros territorios.

Entre las entidades participantes se encuentran administraciones públicas, organizaciones empresariales, asociaciones del medio rural y diversas instituciones sociales y universitarias.

La profesora Sanz ha resaltado que con este seminario lo que interesa especialmente es incentivar la creación de una red de mujeres en la provincia, para que unan fuerzas y se mejore el emprendimiento social.

El seminario es posible gracias a la financiación recibida por el Instituto de las Mujeres.

A preguntas de los periodistas, Sanz ha señalado que hay investigación sobre la necesidad de promover el emprendimiento social para fijar población femenina en el medio rural, con iniciativas de economía social pensadas para el territorio y no exclusivamente en el beneficio económico.

En este sentido ha resaltado que normalmente las mujeres se encuentran con más obstáculos en el medio rural para impulsar sus iniciativas de emprendimiento, aunque poco a poco se vayan “allanando el terreno unas a otras”.

“Seguimos teniendo más obstáculos y más barreras, a lo mejor porque choca más. Es todo cuestión de mentalidad y de cultura y de ir generando espacios y que poco a poco vaya mejorando la situación hasta no encontrar diferencias con el hombre”, ha manifestado.

Mañana viernes, el seminario continuará con una ponencia sobre Universidad, sostenibilidad y mujeres rurales, con participación de las universidades de Valladolid, de sus cuatro campus, la de Ciencias Informáticas de Cuba y la Universidad Técnica de Manabí (Ecuador).