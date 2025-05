El Campus de Soria celebra el II Workshop in Emerging Economies

Viernes, 02 Mayo 2025 13:30

La Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo del Campus de Soria abre este próximo lunes el encuentro denominado II International Workshop in Emerging Economies.

El evento se celebrará del 5 al 21 de mayo en las instalaciones del Campus Duque de Soria y está alineado con la estrategia de consecución de los ODS de la Universidad de Valladolid y en concreto se profundizará en la situación de los objetivos 9 (Industria, Innovación e Infraestructuras), el objetivo 11 (Comunidades y Ciudades Sostenibles) y el objetivo 12 (Consumo y Producción Responsable) en determinados países en vías de desarrollo.

El objetivo es generar un espacio de interactuación entre estudiantes de grado y de postgrado como metodología de aprendizaje innovadora para estudiantes de distintos niveles dentro del ámbito universitario.



La conferencia plenaria de apertura correrá a cargo del profesor de Nigeria Dr. Christopher Ikechukwu Ifeacho, de la Faculty of Management Sciences Durban University of Technology (Sudáfrica), titulada SDG 9: INDUSTRY, INNOVATION, AND INFRASTRUCTURE IN NIGERIA: DRIVING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH THROUGH INDUSTRIALIZATION, INFRASTRUCTURE, AND INNOVATION.



Por su parte, varios estudiantes de doctorado impartirán lecturas relacionadas con sus temas de tesis doctoral. En primer lugar, Felipe Hernandez Marañon, alumno de estancia internacional de la Universidad Autónoma de Chapingo (México) impartirá la charla titulada LA INFLUENCIA ECONÓMICA DE LOS HONGOS COMESTIBLES SILVESTRES EN COMUNIDADES RURALES DE MÉXICO.

En segundo y tercer lugar, las alumnas de intercambio del programa de movilidad internacional ERASMUS K, Makhmud Dinara Marlenovna de la South Kazakhstan University y Zhazira Kakitayeva de la Al-Farabi Kazakh National University, ambas universidades de Kazajistán, impartirán las charlas tituladas THE USE OF NATURAL RESOURCES IN KAZAKHSTAN’S AGRICULTURE AND WAYS TO IMPROVE ITS EFFICIENCY y CROSS-CULTURAL INSIGHTS OF SUSTAINABLE CONSUMER BEHAVIOR BETWEEN GENERATION Z IN KAZAKHSTAN respectivamente.

Por último, la alumna del programa de doctorado en Economía de la Universidad de Valladolid Sharareh Akhavan Salas impartirá la charla titulada SHAPING UP TEHRAN’S ECONOMY: THE IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON SUSTAINABLE GROWTH.



Paralelamente, se celebrarán paneles de discusión entre los alumnos matriculados en la asignatura de Economía Mundial del Grado en Administración y Dirección de Empresas y los ponentes, con el objetivo de profundizar en los contenidos y problemas expuestos en las distintas intervenciones.

Por un lado, los alumnos de grado obtienen una valiosa experiencia, muy diferente a la de la dinámica regular de las clases lo que, además, supone una aportación muy importante para su evaluación en la asignatura.

Por otra parte, los alumnos de doctorado desarrollan valiosas habilidades para su futuro profesional, siendo una parte muy importante de su documento de actividades desarrolladas en sus respectivos programas.

Por último, este workshop es una forma de establecer relaciones y puentes entre distintas universidades a nivel internacional para poder seguir trabajando en un futuro de forma conjunta en diversas colaboraciones, como publicaciones en revistas de impacto, organización de otras actividades docentes y formativas o, incluso, nuevos eventos que sigan dando continuidad la esta actividad u otras que puedan considerarse relevantes.